Hipmi Surakarta apoya la transformación de la economía digital en los mercados tradicionales

SOLO (Antara) – La Asociación de Jóvenes Emprendedores de Indonesia (HIPMI) Surakarta se esfuerza por apoyar la transformación de la economía digital en los mercados tradicionales mediante actividades tituladas Mas Wali Dolan Pasar en el mercado de Jebres Solo, Central Java, sábado.

Al evento asistieron cientos de comerciantes del mercado, incluidos Jebres Market, Ledoksari, Rejosari y varios otros mercados tradicionales de la ciudad de Solo.

El presidente de Hipmi Surakarta Wahyu Adi Wibowo dijo que la actividad era parte del papel de jóvenes empresarios en la construcción de un ecosistema económico inclusivo y sostenible.

«Hipmi no solo está presente como actores comerciales, sino también como agentes de cambio. La colaboración de campo cruzado muestra hoy que trabajamos sinergia para ofrecer soluciones reales», dijo.

El coordinador de la industria y el comercio de Hipmi Surakarta Surakarta Ompa Setiawan dijo que la actividad era parte de un intento sistemático de unir a los actores económicos tradicionales con ecosistemas modernos.

«Entendemos que el mercado tradicional es el corazón de la economía humana. A través de QRIS queremos garantizar que las transacciones se vuelvan más rápidas, seguras y registradas», dijo.

Además, mostrando con la cooperación intercontinental y el apoyo del gobierno y el sector privado, se pueden iniciar cambios importantes a partir de cosas simples en comerciantes.

El alcalde de Surakarta, Respati Achmad Ardianto, dio una alta calificación para la iniciativa de HIPMI y los bancos islámicos indonesios (BSI) como el patrocinador más importante.

Enfatizó la importancia de la sinergia entre

El gobierno, el mundo de los negocios y la comunidad de jóvenes empresarios para alentar el progreso económico local.

«Aprecio a Hipmi, que aún permanece activo en la comunidad. Actividades como estas no son solo ceremoniales, sino que también tienen un impacto real para los comerciantes», dijo.

Dijo que la digitalización de transacciones a través de QRI facilitaría el pago, la velocidad del dinero y

Ayuda Weaters en el gobierno financiero.

«Este es un paso concreto en la dirección de un mercado moderno que aún mantiene la sabiduría local», dijo.

Mientras tanto, las actividades han sido llevadas a cabo por la industria y el campo comercial de Hipmi Surakarta en colaboración con una serie de campos estratégicos

Otros incluyen inversiones y relaciones internacionales, MIPYME, cooperativas y emprendimiento, finanzas, planificación bancaria y del desarrollo, así como los campos de infraestructura, planificación espacial, propiedad y transporte.

Dijo que esta cooperación de campo cruzado refleja el enfoque holístico Hipmi Surakarta para alentar el desarrollo económico sostenible a nivel local, con un enfoque en el fortalecimiento del sector del mercado tradicional, como la columna vertebral de la economía humana.