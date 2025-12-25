Hipmi Surakarta aporta beneficios para el impulso navideño

Solo (ANTARA) – La Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia (Hipmi) de la ciudad de Surakarta aporta beneficios a la comunidad durante el impulso de la Navidad de 2025.

El secretario general de Hipmi Peduli Surakarta, Petrus Restanto W, en Solo, Java Central, dijo el jueves que una de las cosas que se están haciendo es distribuir ayuda alimentaria a los voluntarios de seguridad que están de servicio en algunas iglesias de la ciudad de Solo.

“En Nochebuena repartimos 360 paquetes de comida”, dijo.

Aparte de eso, Hipmi Peduli Surakarta compartió con otras comunidades, a saber, Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), 234 SC Surakarta City y Senapati Guard Surakarta City, también con el Hogar para Personas con Trastornos Mentales (ODGJ) en el área de Joyosuran, Solo.

«Esta es una forma de nuestra hermandad entre generaciones, entre comunidades religiosas en la ciudad de Surakarta», dijo.

Dijo que a través de estas actividades Hipmi se compromete a convertirse en una organización inclusiva y beneficiosa para la sociedad.

«Debemos actuar como una organización inclusiva y tener un impacto social que sea beneficioso para la gente de la ciudad de Surakarta», dijo.

Espera que esta cooperación pueda traer felicidad mutua, independientemente de la religión.

“Nosotros como organización compartimos juntos para la sociedad, juntos tenemos empatía para sentir felicidad entre los voluntarios y la casa ODGJ”, dijo.