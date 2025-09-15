Himperra Central Java se esfuerza por construir 14,000 casas

SEMARANG (Antara) – El asentamiento central de Java y la Asociación de Desarrollo de Vivienda Pública (HIMPERRA) llevaron a cabo una construcción de 14,000 casas como parte del programa de construcción de tres millones de casas implementadas por el presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Hasta ahora, el DPD HIMPERRA Central Java se ha dado cuenta de alrededor de 6,000 unidades y tiene el objetivo de aproximadamente 14,000 unidades el lunes», dijo el presidente del DPD Central Java HIMPERRA Sugiyatno en Semarang.

Esto se transfirió después de la audiencia de gestión DPD Central de Java Himperra con Java Gouverneur Central Ahmad Lutfi y las filas asociadas de la Organización Regional del Dispositivo (OPD).

Según los resultados de la audiencia, dijo que el gobernador de Java central apoyó la construcción de casas de Himperra para superar el «retraso» de las casas en la región.

«En los próximos cuatro meses, (hemos construido) al menos alrededor de 7,000 unidades. Es por eso que hoy nos enfrentamos al gobernador para pedir ‘apoyo’ con respecto a los obstáculos en el campo», dijo.

Admitió que las limitaciones de la vivienda se enfrentaron al desarrollo en el campo, una de las cuales tenía licencias a nivel de administración del distrito/ciudad.

«Con suerte, con su ‘apoyo’, toda la gestión de licencias, relacionada con FLPP (instalaciones de liquidez para el financiamiento de la vivienda) será más rápido», dijo.

«Por lo tanto, nuestro marketing será más rápido y, en particular, se pueden llegar a tres millones de casas, especialmente de HIMPerra, se pueden llegar a 14,000 unidades este año», concluyó Sugiyatno.

Mientras tanto, el jefe de la oficina central de viviendas y asentamientos de Java Byyo Dharmawan, su partido había identificado los obstáculos presentados por Himperra.

«Anteriormente se transfirió a un foro público de las restricciones de viviendas de HIMPERRA y hemos identificado que esto de hecho se ha ampliado. Eso significa, con muchos sectores, especialmente amigos del distrito/ayuntamiento», dijo.

Cuando vio estas condiciones, dijo, el gobernador de Java Central ordenó una reunión de coordinación para desentrañar inmediatamente los nodos de los obstáculos con los que se enfrentan los desarrolladores.

«Se espera que más tarde durante la reunión (reunión de coordinación) las soluciones puedan ser para problemas para HIMPERRA en particular, y también a los desarrolladores en general», dijo.

En la ocasión, el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, enfatizó la necesidad de sinergia entre las partes para completar el «retraso» de las casas y alentar un taller y una reunión de coordinación.

«Más tarde haremos talleres, regentes, alcaldes, todas las oficinas de distrito/cuadrado, HIMPERRA, banca, así como partes relacionadas como PLN y BPN. Hemos recibido un precio del Ministro de Vivienda, de modo que la implementación no se impide debido a las licencias», dijo.

Aunque la autoridad de licencia está en el distrito/ciudad, dijo, la coordinación a nivel provincial aún se puede hacer.

«Si está coordinado, está permitido. Más tarde haremos una reunión de coordinación del gobierno para que haya certeza», dijo.