Hermanos donan dos medallas de oro a Sumatra Occidental en PON Martial Arts

Kudus (ANTARA) – Los hermanos Randa Rian Desta y Gilang Triwan Riandesta entregaron conjuntamente una medalla de oro de la rama de lucha libre a Sumatra Occidental el miércoles durante el PON Martial Arts 2025 en el Djarum Arena, Kudus.

Randa cayó en la categoría de 86 kg, mientras que la hermana menor fue glorificada y compitió en la categoría de 65 kg.

«Ambos otorgaron con éxito la primera medalla de oro para el contingente de Sumatra Occidental en este evento», dijo el Dr. Risky Syahputra, Secretario General Adjunto para el Desarrollo de Logros de KONI Sumatra Occidental, al margen de la ceremonia de entrega de medallas en Djarum Arena Kaliputu, Kudus, el miércoles.

Apreció el arduo trabajo de los dos atletas y entrenadores, que le dieron a Sumatra Occidental su primera medalla de oro.

La lucha también entregó una medalla de bronce a Sumatra Occidental, mientras que el taekwondo otorgó dos medallas de bronce.

«Desde el principio nos enfocamos en el oro en la lucha libre. Afortunadamente, los resultados superaron las expectativas, dos oros y un bronce», dijo Risky.

Sumatra Occidental todavía aspira a conseguir oro adicional en las categorías de combate después de que tres de sus atletas llegaron a la final en diferentes categorías.

«Aunque nuestros preparativos son bastante limitados, ya que acabamos de terminar de seleccionar la dirección de KONI en Sumatra Occidental, el entusiasmo de los atletas es extraordinario. Gracias también a los administradores provinciales de lucha libre y judo que continúan desarrollando constantemente a los atletas», dijo.

Mientras tanto, Randa afirmó que sus logros fueron el resultado del arduo trabajo y entrenamiento desde muy joven.

Conoció el mundo de la lucha libre a la edad de cinco años después de inspirarse en su tío y su hermano mayor, que también eran atletas.

«Desde que éramos pequeños, a menudo veíamos a nuestro tío participar en el entrenamiento de lucha libre. A partir de ese momento, mi hermano y yo comenzamos a tomar en serio este deporte de artes marciales», dijo Randa.

Randa también ha competido en eventos internacionales, incluidos los Juegos SEA de Camboya.

Su hermano menor, Gilang Triwan Riandesta, dijo lo mismo.

Comenzó a entrenar a la edad de ocho años y comenzó a luchar porque estaba interesado después de seguir a menudo la práctica de lucha de su hermano mayor.

«Desde que éramos pequeños, nuestro hermano mayor y yo estábamos acostumbrados a ver prácticas de lucha libre. Así que los tres finalmente nos involucramos en este arte marcial. Así que se formó en el ambiente familiar», dijo Gilang.

Tanto Randa como Gilang aspiran a una medalla de oro, dados sus logros y preparativos previos, incluida la Medalla PON Aceh-Sumatra del Norte en 2024.

Las dos medallas de oro adicionales de los hermanos llevaron a Sumatra Occidental al octavo lugar en la clasificación de artes marciales PON 2025.