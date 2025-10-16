Hermano y hermana de Kalimantan Occidental ganaron el oro en lucha en la carrera de Artes Marciales PON

Kudus (ANTARA) – Los hermanos de Kalimantan Occidental, I Ageng Rizki Ariani (23) y Rasikah Restu F (20), se desempeñaron brillantemente para presentar medallas de oro al contingente de Kalimantan Occidental de la rama de artes marciales en Kudus Martial Arts PON 2025, el jueves.

La primera medalla de oro para el contingente de Kalimantan Occidental (Kalbar) la ganó Rasikah Restu F, quien compitió en la clase de lucha femenina de 50,1-54 kilogramos (kg) después de derrotar a I Gusti Ayu Putu de Bali en la final que tuvo lugar el jueves (16/10) por la mañana. Esta victoria fue una gran apertura para el equipo de lucha de Kalimantan Occidental en el evento PON Kudus Martial Arts 2025.

Mientras tanto, en el partido de la tarde, su hermana mayor, I Ageng Rizki Ariani, también contribuyó al orgullo de Kalimantan Occidental después de derrotar con éxito a Vebi Sesmita Husna de Sumatra Occidental en la categoría de lucha femenina 62,1-66 kg, asegurando una segunda medalla de oro para la provincia.

«Gracias a Dios, ambos pudimos donar medallas de oro a Kalimantan Occidental. Desde el principio, nos propusimos el objetivo de ganar el oro juntos en la misma industria, incluso en diferentes categorías», dijo I Ageng Rizki Ariani después de la ceremonia de entrega de medallas en el Djarum Arena Kaliputu, Kudus, el jueves.

Ageng admitió que estaba nervioso antes del partido final, especialmente porque los oponentes a los que se enfrentó se habían enfrentado en Pre-PON 2023. Sin embargo, gracias a casi tres meses de entrenamiento intensivo y al apoyo de su entrenador y familia, logró rendir al máximo.

Mientras tanto, Rasikah Restu F expresó su gratitud por entregar con éxito la primera medalla de oro al contingente de Kalimantan Occidental.

«Gracias a Dios pude dar lo mejor de mí por Kalimantan Occidental, pude enorgullecer a mi propia región. El rival de Bali fue bastante duro, pero traté de mantener la concentración y la calma según las instrucciones del entrenador», dijo el estudiante de Pontianak de la Universidad Bina Sarana Informatika (UBSI).

Rasikah dijo que los preparativos para PON Martial Arts 2025 llevaron bastante tiempo, es decir, a través de campos de entrenamiento que duraron dos o tres meses. También ha competido en varios campeonatos, incluido el PON Aceh-North Sumatra 2024, donde ganó el bronce. Este resultado es una gran motivación para rendir mejor esta vez.

El entrenador del Contingente Tarung Derajat de Kalimantan Occidental, Zaenal Abidin, también apreció la lucha de los dos hermanos atletas.

«Rasikah es el primer contribuyente de oro para Kalimantan Occidental. Nuestro objetivo es dos medallas de oro en el sector femenino», dijo.

Con la adición de dos medallas de oro de la rama de combate, Kalimantan Occidental ha acumulado un total de cinco medallas, incluidas dos de oro y tres de bronce. De este modo subió un puesto hasta el 11.º, frente al 12.º en la clasificación temporal. Java Occidental sigue liderando con 21 medallas de oro, 6 de plata y 19 de bronce para un total de 46 medallas.

