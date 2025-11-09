Hay 72.000 casos de tuberculosis en Java Central

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central, a través del departamento de salud, ha detectado hasta ahora al menos 72.000 casos de tuberculosis (TB), y su objetivo es encontrar 104.000 casos.

«Así que todavía tenemos tarea para unos 32.000 casos en Java Central», dijo Yunita Dyah Suminar, jefa de la Oficina de Salud de Java Central, durante la campaña de tuberculosis TOSS (Buscar, tratar, hasta curar) en Semarang, el domingo.

Según él, la campaña TOSS tiene como objetivo crear conciencia sobre la tuberculosis e identificar a los miembros de su comunidad que experimentan síntomas de tuberculosis para recibir tratamiento.

Pidió a la población que no tenga miedo de la tuberculosis, ya que el gobierno garantiza un tratamiento gratuito y completo para los pacientes con tuberculosis.

«Así que el objetivo de esta ‘campaña’ es concienciar a la gente sobre cuáles son los síntomas de la tuberculosis. ¿Cómo se puede curar? Medicina gratuita contra la tuberculosis», afirmó.

No sólo los pacientes con tuberculosis, afirmó, también se deben realizar estudios en entre 10 y 14 personas que tengan contacto cercano con los pacientes.

«Así como el COVID-19 fue ‘detectado’ antes, sí, esto es básicamente lo mismo. Porque la enfermedad de tuberculosis obviamente se transmite muy fácilmente», dijo.

Actualmente, dijo, el gobierno provincial de Java Central ya cuenta con un programa de especialistas móviles (Speling) combinado con chequeos médicos gratuitos (CKG), pero esto requiere el papel del gobierno distrital/ciudad frente al gobierno de la aldea.

“Luego, los cuadros de salud comunitarios comenzaron inmediatamente a buscar personas que pudieran tener tuberculosis”, dijo Yunita.

Iwanuddin Iskandar, Asistente de Gobierno y Bienestar Público de la Secretaría Regional de Java Central, añadió que realmente se necesita una sinergia intersectorial para el control de la tuberculosis, incluso hasta el nivel del gobierno de las aldeas.

«Las aldeas deben estar dispuestas a trabajar juntas para superar todo esto. Quien tiene la comunidad es la aldea que sabe. Quién sabe, tiene tuberculosis y demás», afirmó.

Dijo que las medidas adoptadas con respecto a la tuberculosis no sólo eran de naturaleza médica para curar, sino que también eran importantes las de extensión psicológica y comunitaria.

«No aislar a las personas que tienen tuberculosis, abrazarlas bien, no difundir la información, tratarlas minuciosamente. Luego mitigar las zonas donde pueda existir la tuberculosis», dijo.

Mientras tanto, el profesor Warsito, adjunto de la Coordinación de Fortalecimiento del Carácter y la Identidad Nacional del Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, dijo que la campaña TOSS se implementó en ocho provincias.

«Todos sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que debe prevenirse juntos y esto es un ‘desafío’ global, no sólo para Indonesia, e Indonesia ocupa el segundo lugar después de la India», dijo.

Por lo tanto, dijo, el gobierno central junto con todos los gobiernos provinciales, distritales y municipales están luchando y haciendo campaña conjuntamente a favor de TOSS-TB.