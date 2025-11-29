Hay 3.000 pueblos turísticos compitiendo por ayuda

Grobogan, Java Central (ANTARA) – El Ministerio de Turismo (Kemenpar) dijo que al menos 3.000 aldeas turísticas de toda Indonesia compiten anualmente para recibir programas de ayuda oficiales del gobierno central.

«De los miles de pueblos turísticos que se registren, pasarán por un estricto proceso de gestión. Sólo 50 pueblos turísticos seleccionados recibirán asistencia integral del Ministerio de Turismo», dijo el sábado el subdirector adjunto de Marketing Turístico Internacional I del Ministerio de Turismo (Kemenpar), Dedi Ahmad Kurnia, en Grobogan, Java Central.

Después de la preparación, dijo, las 50 villas turísticas seleccionadas recibirán asistencia de gestión, comercialización para acceder agencia de viajes en linea. También ayudamos incluyendo el marketing.

Dedi destacó que el éxito de una villa turística no depende sólo de los atractivos naturales o culturales, sino también de la capacidad de promoción y de la cooperación entre las partes.

«Cuando se trata de curación, todo se hace a través de la colaboración. El potencial ya está ahí, sólo es cuestión de fortalecer la gestión y el marketing», afirmó.

«El Ministerio de Turismo espera que las aldeas con gran potencial, como Kronggen Village, puedan aprovechar esta oportunidad para aumentar el profesionalismo de la gestión, ampliar las promociones y fortalecer la competitividad a nivel nacional», dijo Dedi, mientras se encontraba en la aldea de Grobogan Regency.

Según él, Kronggen tiene un buen potencial competitivo a medida que el pueblo comienza a desarrollarse y puede iniciar diversas actividades para fortalecer el turismo local.

El jefe de la aldea, Kronggen Hardijono, dijo que su aldea tiene todo el potencial turístico además, por supuesto, del turismo con Sendang Goa Sinawah y la cultura, y también alberga muchos eventos, desde carnavales culturales hasta el mercado de Jaten.

Según él, aunque la ubicación está al final y limita con los distritos vecinos, Kronggen Village ya tiene el estatus de aldea turística piloto según el Decreto del Regente de Grobogan (SK), siendo la ubicación turística Sinawah Hamlet.

«Hay mucha planificación por hacer porque esto es un piloto. Es como si un niño necesitara ser guiado. Por eso le pedimos al centro que ayude a desarrollar nuestra aldea», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Departamento de Juventud, Deportes, Cultura y Turismo (Dissporabudpar) de la regencia de Grobogan Wahono admitió que la aldea de Kronggen es realmente rica en atracciones que van desde manantiales y mercados culturales hasta la economía creativa.

«Lo más importante es que el potencial existente se cargue en las redes sociales para promocionarlo entre la comunidad en general. Recuerde, la documentación debería ser mejor, no manual», dijo.

La comunidad local, dijo, debe participar para hacer viral colectivamente cada evento cultural celebrado porque casi todos los residentes tienen dispositivos, por lo que los que saben no son sólo los locales sino todas las áreas de Grobogan Regency y fuera del distrito.