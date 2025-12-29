Haedar Nashir: La unidad nacional es la clave para superar las consecuencias de los desastres naturales

Purwokerto (ANTARA) – El presidente del Liderazgo Central (PP) de Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, destacó el papel activo de Muhammadiyah en el fomento de la unidad nacional para ayudar a abordar el impacto de los desastres naturales que afectan a varias regiones de Indonesia.

Al revisar el progreso de la construcción de un edificio de 15 pisos en el Campus 2 de la Universidad Muhammadiyah de Purwokerto (UMP), Sokaraja, Banyumas Regency, Java Central, Haedar dijo el lunes por la tarde que Indonesia todavía se encuentra actualmente en estado de luto debido al desastre de las inundaciones que afectó a varias áreas, incluidas Aceh, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y varias otras áreas.

“Hoy (29/12) representamos al PP Muhammadiyah en el 60 aniversario de la Universidad Muhammadiyah Purwokerto e inspeccionamos el edificio principal que luego se llamará President Tower”, explicó.

Sin embargo, destacó que la agenda académica y la inauguración de infraestructura no deben ocultar las preocupaciones sobre las condiciones humanitarias que enfrenta actualmente el país.

Según él, la atención de las emergencias catastróficas debería ser el objetivo principal de todas las fuerzas armadas nacionales, junto con el gobierno.

«Todavía estamos de luto. Sin discutir el estado de la catástrofe, que podría provocar largos debates, lo más importante es cómo trabajamos juntos para completar la gestión de emergencia para nuestros hermanos y hermanas», afirmó.

Él cree que si todos los elementos de la nación se unen, el proceso de gestión de emergencias puede pasar inmediatamente a la fase de recuperación y reconstrucción, lo que requiere mucho tiempo, coherencia y una gran energía colectiva.

Según él, los estudios sobre los ecosistemas, el medio ambiente y los factores que causan los desastres siguen siendo importantes, pero deben realizarse después de la fase de emergencia y con un enfoque objetivo y científico, para que se conviertan en un insumo estratégico para futuras políticas nacionales.

“Lo que se necesita ahora es un espíritu de unidad, un espíritu compartido, un espíritu de preocupación y de compartir desde todas partes de la nación”, subrayó.

Dijo que desde el primer día del desastre, Muhammadiyah había participado activamente en varios programas humanitarios, desde el envío de voluntarios, asistencia logística y atención médica hasta brindar ayuda a las comunidades afectadas.

Además, Muhammadiyah también continúa recaudando fondos para que la ayuda pueda distribuirse de manera sostenible, no sólo durante el período de ayuda de emergencia, sino también hasta la fase de rehabilitación y reconstrucción.

«Tenemos una larga experiencia en el manejo de desastres, desde el tsunami de Aceh, el terremoto de Yogyakarta, el terremoto de Sumatra occidental hasta el terremoto de Sulawesi central. Esta experiencia es un capital importante para fortalecer aún más el papel de la humanidad», afirmó.

Dijo que las universidades de Muhammadiyah, incluida la Universidad Muhammadiyah de Purwokerto, desempeñan un papel estratégico en la creación de conciencia sobre los desastres, el fortalecimiento de la investigación y la realización de contribuciones reales a la sociedad mediante la implementación del tridharma de la educación superior.

Haedar espera que la conmemoración del 60º aniversario de la UMP pueda brindar un impulso para reflexionar sobre el viaje de la institución y fortalecer el compromiso de Muhammadiyah de servir a la nación y al estado, especialmente al abordar diversos desafíos y desastres humanitarios.

