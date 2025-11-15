Gusti Purbaya fue coronado Pakubowono XIV en el Palacio de Surakarta

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram o Gusti Purbaya (derecha) leyendo el Adam Dalem durante Jumenengan Dalem Nata Bhinayangkare o la ceremonia de coronación del rey recién nombrado o Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubowono XIV en Kasunanan Surakarta Palacio Hadiningrat, Solo, Java Central, sábado (15/11/2025). La tradicional ceremonia se celebró para anunciar a Hamangkunegoro como heredero al trono del Palacio Hadiningrat de Surakarta en sustitución de su padre, Pakubuwana XIII, fallecido el domingo (11 de septiembre). ENTRE FOTOS/Maulana Surya/tom.