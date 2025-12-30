Graduado de la UMS

Solo (ANTARA) – El Programa de Doctorado en Educación Religiosa Islámica de la Facultad de Religión Islámica (FAI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) confirmó dos doctorados, a saber, el 60 y el 61, después de declarar que habían aprobado la sesión abierta para la promoción doctoral.

Esta conferencia y refuerzo se llevó a cabo el martes en la Sala del Anfiteatro FAI UMS, Solo, Java Central:

Heru Wibowo, médico del 60º PAI UMS, ha publicado una disertación titulada Modelo de aprendizaje de educación religiosa islámica de base multicultural en la construcción de actitudes de tolerancia en los estudiantes en la escuela secundaria Bina Dharma de Yakarta. Ve que la educación PAI en muchas escuelas todavía se centra en la enseñanza del dogma y la educación textual, sin espacio suficiente para enseñar los valores de la tolerancia y la conciencia social.

Como resultado, los estudiantes suelen tener una comprensión limitada de la importancia de la coexistencia pacífica en sociedades diversas.

Además, aunque las escuelas han integrado elementos multiculturales en sus planes de estudios, muchos estudiantes todavía no pueden conectar la educación que reciben con su vida social.

A partir de su investigación, descubrió que la educación PAI en Bina Dharma High School de Yakarta había integrado la teoría del aprendizaje social de Bandura y la teoría de la educación multicultural de Banks con el sistema curricular nacional.

«Este modelo enfatiza la enseñanza del valor de la tolerancia a través del ejemplo de los profesores y los debates interreligiosos. Este aprendizaje no sólo incluye aspectos cognitivos, sino que también presta atención a las dimensiones afectivas y al comportamiento de los estudiantes al abordar la diversidad religiosa y cultural», dijo Heru al presentar los resultados de su tesis.

Además, su investigación también mostró que la tolerancia de los estudiantes aumentó significativamente después de participar en el aprendizaje PAI multicultural.

El Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd.I., como promotor de Heru Wibowo, le dio su agradecimiento y mensaje después de que fuera declarado médico. Reflexionó que después de convertirse en médico sentía que no podía hacer nada.

«El requisito de poder hacerlo todo. Esto significa que el estudio será más largo, más profundo, más profundo, más profundo, porque la carga de un médico en el campus será muy diferente de la de alguien que no es médico, especialmente en el campo académico», dijo Bunyamin.

Según él, los exámenes abiertos son el comienzo del desarrollo personal, especialmente en las áreas científicas según las disciplinas científicas.

A continuación, Ristianti Azharita, quien fue inaugurada como la 61.a doctora de PAI UMS, explicó su tesis titulada Percepciones de los maestros de PAI y BP sobre los valores democráticos y su implementación en el aprendizaje en MTs Fisabilillah, ciudad de Bekasi.

«En el contexto de la educación, la democracia es una base importante para enseñar los valores de libertad, igualdad y participación. Sin embargo, otras investigaciones muestran que algunos profesores de PAI y Budi Pekerti todavía consideran la democracia como un concepto secular que no está en línea con el Islam», afirmó.

Esto crea un espacio limitado para el diálogo, la participación de los estudiantes y el respeto a la pluralidad en el aprendizaje.

Su propia investigación encontró que los profesores de MTs Fisabilillah tenían una percepción positiva y contextual de la democracia. Los profesores valoran que la democracia está en consonancia con las enseñanzas islámicas, especialmente con los principios de consulta, justicia y tasamuh.

“Se han implementado valores democráticos en las actividades de aprendizaje de PAI y BP, como deliberaciones en clase y debates abiertos, respeto por las diferencias de opinión, equidad en la evaluación y el trato a los estudiantes”, dijo Ristianti.

Mientras tanto, el promotor Prof. agradeció al Dr. Waston, M.Hum., haber recibido el título académico más alto, es decir, un doctorado. Sin embargo, advirtió que un doctorado no es simplemente una adición a un título, sino más bien un reconocimiento a la madurez intelectual, la profundidad de análisis y la responsabilidad moral y académica.

«La dinámica de las discusiones, los debates académicos, pero también los debates sobre las opiniones que surgen, se convierten en realidad en un espacio de pensamiento maduro. No sólo se aprende lo que se está investigando, sino también cómo comportarse como científico», afirmó Waston.

Waston destacó que la disertación resultante había hecho una contribución clara.

La decana de FAI UHAMKA, Dra. Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D., quien estuvo presente para presenciar la participación de sus dos profesores en la sesión abierta de promoción doctoral, dio su impresión y mensaje. Se sentía agradecido porque los docentes enviados a la UMS habían llegado al punto de ser promovidos.

«Nosotros, en nombre del Canciller y la dirección de la UHAMKA, estamos muy contentos hoy, ayer y hace varios meses, porque cosechamos cinco doctorados. Entonces, por supuesto, estamos muy agradecidos y agradecidos de poder colaborar académicamente y también producir y llevarnos al objetivo final: obtener doctorados para los profesores enviados por la UHAMKA», dijo.