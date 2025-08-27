Gobierno provincial de Java Central Trabajó en la Universidad de Sowon 100 Becas de conferencias dan

SEMARANG (Antara) -El Gobierno de la Provincia de Midden -Java y la Universidad de Seowon, Zuid -Corea, construyeron cooperación en el campo de la educación, en forma de ferias comerciales para 100 estudiantes de secundaria y profesionales en el área para estudiar mientras trabajaban en el país.

La colaboración se transfirió cuando el Secretario Regional de Java Central Sumarno recibió una visita de la delegación de la Universidad de Seowon, Zuid -Corea, en la Oficina del Gobernador Central de Java, Semarang, el martes.

Sumarno dijo que la cooperación entre el gobierno provincial de la Java Central y Corea del Sur desde 2024 existía por relaciones con la provincia de Chungcheongbuk-do.

Él consideró que la visita fue un impulso para fortalecer la cooperación en el campo de la educación.

«Gracias por la colaboración que ha ido bien hasta ahora. La presencia de padres de la Universidad de Seowon se ha convertido en un gran potencial que tenemos que optimizar, incluida la discusión de ferias comerciales. Esperemos que se pueda acelerar más enviar niños de Java Central a Corea», dijo Sumno.

El jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Seowon, Lee Young, dijo que su partido ha preparado un camino especial para 100 estudiantes de Java Central que han aprobado la selección.

Los estudiantes que estudian deben tener habilidades lingüísticas coreanas en el nivel 3, y si hay deficiencias, se les parece a fortalecer el campus antes de asistir regularmente a conferencias.

«Lo acompañaremos completamente, incluso hay un programa de asesoramiento y selección de especialidades de acuerdo con los intereses», dijo.

Agregó que su partido trajo a su partido una carta oficial del gobernador Chungcheongbuk-do al gobernador de Java Central como una forma de agradecimiento por la cooperación.

«Estamos listos para apoyar completamente. Como los coreanos que crecieron en África, sé que se siente como un estudiante extranjero. Seremos responsables de guiar a los estudiantes indonesios», dijo.

Mientras tanto, el canciller adjunto de la Universidad de Seowon, Cheon Heong-soo, quien estaba presente, dijo que era optimista sobre el entusiasmo de los estudiantes de Java Central.

«Cuando visitamos la Escuela Vocacional Central de Java, vimos el futuro de Indonesia. Los niños aquí están llenos de entusiasmo, no nos preocupamos en absoluto», dijo.

El Secretario del Departamento de Educación y Cultura de Java Central Syamsudin explicó que la selección de la exposición aún estaba activa.

De los 1.825 registrantes, 100 participantes que han aprobado la fase final que la capacitación del idioma coreano seguirá durante tres meses en la Escuela Vocacional Central de Java antes de irse a Corea del Sur.

«Los costos de la educación y la visa aumentarán en este programa. El proceso está según el cronograma y en septiembre los participantes comenzarán con una capacitación intensiva. De los 100 niños se pueden perseguir nuevamente, pero el camino es claro», dijo.

