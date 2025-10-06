Gobierno provincial de Java Central: TPSTT reduce los problemas de desechos regionales

BATANG (Antara) – El gobierno provincial central de Java (Gobierno Provincial de Java Central) dijo que la construcción de tratamiento integrado integrado de desechos integrados (TPSTT) en un área de 7,000 metros cuadrados, como en la aldea de Terkono, Batang Regency, reducirá los problemas de desechos en varias áreas locales.

«La gestión de residuos (en el pueblo de Terkono) es muy buena y debe ser emulada por aldeas en Batang Regency», dijo el lunes el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, en Batang.

Según él, si la clasificación de desechos se realiza desde casa, esto reducirá automáticamente la carga del sitio de eliminación final (TPA).

«Si todas las aldeas hacen lo mismo, el problema de los desechos no será una carga importante en el vertedero. Sabemos que el presupuesto de desechos es limitado, por lo que la aldea debe ser creativa e independiente como el pueblo de Terkono», dijo.

El gobernador solicitó a la Agencia Central de Medio Ambiente Provincial de Java que convirtiera a Tersono en un modelo piloto y que aliente a otras aldeas y subdistritos a aprender directamente a la aldea.

«Indonesia tenía la intención de que en 2029 estuviera libre de vertido abierto TPA. Java central también debe moverse rápidamente», dijo.

El ex jefe de policía de Java Central dijo que el Gobierno Provincial Central de Java, junto con el Ministro Pérdico, había redactado el presupuesto de desarrollo Sentul TPST en el distrito del distrito.

«Alhamdulillah, la capacidad será de 100 toneladas al día. Se preparará Dios, se construirá pronto», dijo después de la inauguración del lugar integrado e integrado de gestión de residuos (TPSTT) «Bumi Hijau» en el pueblo de Terkono, Batang Regency.

Tpstt Bumi Hijau Village Terosono causa problemas de desechos en siete aldeas en el distrito de Terkono, Terkono, Tanjungsari, West Rejosari, East Rejosari, Boja, Pujut y Harjowinangun Barat. Además, también sirve al problema de los desechos en tres mercados principales, a saber, Pasar Tersono, Limpung y Bawang.

El jefe de Terosono Abdul Mukti dijo que el programa de gestión de residuos se había llevado a cabo durante aproximadamente tres meses al involucrar a los residentes en la clasificación y la recolección de desechos de sus respectivas casas.

«Cada propietario está sujeto a una contribución de Rp. 15 mil al mes. Los oficiales se desperdician dos veces por semana. La socialización es asistida por estudiantes de KKN, por lo que la comunidad está acostumbrada a clasificar los desechos orgánicos e inorgánicos», dijo.