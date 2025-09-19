Gobierno provincial de Java Central Surati Kemenkeu sobre la moratoria sobre las tasas impositivas de los cigarrillos

KUDUS (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central envió inmediatamente una carta al Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) para proponer que el gobierno central haya pospuesto planes para aumentar las tasas impositivas de los cigarrillos.

«Pido que esto se siga más tarde. No debería haber contratiempos en la industria de los cigarrillos. También voy a la carta del Regente al Regente para ser nuestra guía que estamos intentando», dijo el gobernador central de Java Ahmad Lutfi cuando una audiencia con compañías de cigarrillos de los trabajadores de cigarrillos santos, viernes.

Presente en el evento, el regente de Kudus Sam’ani Intakoris, presidente de la Asociación de Trabajadores de Cigarrillos de Kudus (PPRK) Dodiek Tas’an Wartono junto con las filas, así como los empresarios de cigarrillos en la regencia de Kudus.

La moratoria sobre el aumento de las tasas impositivas de cigarrillos se considera importante para mantener la estabilidad de la industria producida por Tabak, especialmente en Kudus Regency, el centro de la producción nacional de cigarrillos.

Además del tema de los impuestos especiales, Ahmad Lutfi también dijo que la circulación desenfrenada de cigarrillos ilegales. Es por eso que la acción resistente debe llevarse a cabo de manera integrada con las aduanas y la policía central de Java.

«Si los cigarrillos son ilegales, es nuestra obligación compartida realizar operaciones integradas para no dañar el país y la sociedad», dijo.

El presidente de la PPRK Dodiek Tas’an Wartono evaluó que el aumento en las tasas de impuestos especiales tendría un grave impacto en la industria de los cigarrillos en Kudus.

«Si aumenta la tasa de especialidad, los cigarrillos ilegales también aumentan automáticamente. Esto interrumpirá el valor de ventas y la competitividad de los cigarrillos sagrados», explicó.

Por esta razón, dijo, su partido también había transmitido ambiciones similares que el gobierno central a través de Gapri (Asociación de Emprendedores de Cigarrillos Indonesios).

El regente de Kudus, Samani Intakoris, apreció los pasos del gobierno provincial del Java central que luchó por los intereses de la región a nivel central. Porque la política de impuestos especiales influye enormemente en el crecimiento económico local y el destino de miles de trabajadores de cigarrillos en Kudus.

«Aunque la autoridad está en el gobierno central, el estímulo de esta provincia es muy útil. Estoy seguro de que el Centro considerará esta propuesta», dijo.

Agregó que su partido, junto con el gobernador de Java central, también había canalizado el producto de tabaco de fondos (DBHTT) para apoyar el pozo de los trabajadores de cigarrillos.

«El problema de los cigarrillos ilegales también es un punto de atención. Realizaremos operaciones para reducirlo e incluso eliminarlo. Aunque estamos relacionados con las tarifas, hemos acordado proponer una moratoria para implementar las tareas, de modo que no ocurran ubicaciones de precios con demasiado compras», dijo.

Además, dijo, el sector de la industria del tabaco se convirtió en uno de los apoyo más importante de la economía en la regencia de Kudus.

Por esta razón, el gobierno provincial central de Java y el gobierno de la regencia de Kudus acordaron continuar luchando por los intereses de la industria y los empleados para mantenerse en medio de los desafíos de políticas nacionales.