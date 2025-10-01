Gobierno provincial de Java Central que investiga la colaboración con Uzbekistán

SEMARANG (Antara) -El Gobierno Provincial Central de Java (Central -Java) está investigando la colaboración con Uzbekistán en varios sectores, como la introducción del turismo religioso, los servicios y productos halal, así como micro y pequeños productos comerciales de tamaño pequeño y mediano (MSMES).

«En Uzbekistán está la tumba de los líderes musulmanes Imam Bukhari. El turismo religioso en Java Central y en Uzbekistán puede conectarse más tarde», dijo el Secretario Regional de Java Central Sumarno en Semarang, el miércoles.

Sumarno asistió a la invitación de la Ambassade de Uzbekistán en 34 años del cumpleaños de la independencia de la República de Uzbekistán 1991-2025 en Yakarta, martes (30/9) Noche.

Según él, Java Central y Uzbekistán tienen diferentes similitudes, incluida la población de ambos musulmanes mayoritarios y ambos tienen mucho turismo religioso.

«De hecho, ahora aún no ha alcanzado el punto de acuerdo sobre el acuerdo de cooperación, pero la evaluación se ha llevado a cabo. Con suerte, también se puede seguir más adelante en el futuro cercano», dijo.

Dijo que las provincias de Java Central y Uzbekistán podrían acumularse para relaciones mutuas de hermandad asequibles.

El embajador de Uzbekistán en Indonesia Oybek Eshonov dijo que su país está aumentando relaciones iguales y mutuamente asequibles con todos los países del mundo, especialmente Indonesia.

Según él, Uzbekistán estaba interesado en construir un diálogo político con Indonesia, profundizar el comercio y la cooperación económica y mejorar las relaciones culturales y humanitarias.

«Nuestra sociedad está unida por la igualdad religiosa, los lazos históricos y la proximidad cultural y espiritual», dijo.

En este momento dijo que su país estaba abierto al mundo, con el número de turistas extranjeros que continúan aumentando de año en año y que 10 millones de turistas superaron en 2024.

Para dar nueva vida a la antigua historia, Oybek dijo que se estaban construyendo varias instalaciones, incluido el centro de la civilización islámica en Tashkent y el complejo conmemorativo del Imam Bukhari en Samarcanda.

«Estamos seguros, estos sitios serán el centro de espiritual y educación para el mundo musulmán, que atraerá a más turistas», dijo.

Mientras tanto, Handelsminister Budi Santoso dijo que Indonesia continuó fortaleciendo el vínculo de amistad y asociaciones con Uzbekistán, que se caracterizó por el establecimiento de relaciones diplomáticas.

Señaló que las relaciones comerciales entre Indonesia y Uzbekistán también mostraron el desarrollo, con varias materias primas que funcionaron en fertilizantes, margarina, grasas animales y verduras.

«Como el socio comercial más importante de Indonesia en la región del Centraal -Asia, todavía tiene que optimizar otros volúmenes comerciales, a saber, productos y servicios halal», dijo.

