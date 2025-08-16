Gobierno provincial de Java Central que acelera el trabajo de reparación de la carretera Kunduran-Blora

Blora (Antara)-El Departamento de Obras Públicas Bina Marga y Cipta Karya en la Provincia Central Java aceleran la finalización del trabajo de mejora de la carretera con la construcción de la carretera Kunduran-Ngawen-Blora que está destinada a completarse a fines de agosto de 2025, para que la comunidad pueda ser utilizada.

Jefe del Centro de Gestión Regional Regional de Purwodadi para Obras Públicas y Cipta Karya en la provincia de Java Central, Binawan Nur Tjahjono en Blora, dijo el sábado que el trabajo comenzó en junio de 2025.

La fase de trabajo se lleva a cabo actualmente en Gatot Subroto Road, Blora, con un enfoque en ampliar el camino hacia los estándares establecidos.

«Esperemos que se complete a fines de septiembre de 2025, para que la comunidad pueda usarse de inmediato para moverse», dijo.

El tipo de trabajo que se realiza en forma de asbutón AC-WC de superposición con proveedores de servicios CV Wira Nadi Suaccha. El período de implementación se establece en 90 días calendario, de junio al 16 de septiembre de 2025, con supervisión de un asesor de nueve estrellas consultor Bhakti Persada KSO.

Este trabajo de rehabilitación incluye un recubrimiento Aus AC-WC a lo largo de al menos 2.7 kilómetros con un valor contractual de Rp5.25 mil millones, todo de la provincia central de Java APBD del año fiscal de 2025.

A partir del 16 de agosto de 2025, el progreso del trabajo se registró en un 20.19 por ciento, más alto que el plan planificado del 14.57 por ciento, o hubo una desviación positiva del 5.52 por ciento.

«Completando las marcas de la carretera, después de lo cual se puede explicar por completo. Algunos cuerpos de la carretera están pavimentados, pero todavía hay algunos segmentos que deben completarse», dijo.

Aunque estaba limitado debido al clima incierto, era optimista de que todo el trabajo pudiera completarse a tiempo.

«Alentamos al contratista a trabajar de manera óptima, de modo que el proyecto se complete de acuerdo con el objetivo», dijo.

También hizo un llamamiento a la comunidad para que tuviera cuidado al cruzar la sección de la carretera que todavía está en la artesanía.

«Algunos segmentos pueden transmitirse bien, pero el trabajo aún está en curso. Por favor, la vigilancia por la seguridad mutua», dijo.

