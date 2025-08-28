Gobierno provincial de Java Central: la reparación de carreteras provinciales completó el 90 por ciento

SEMARANG, Java Central (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central, a través del departamento de obras públicas, Bina Marga y Cipta Karya, dijo que la mejora del estado de la carretera provincial en su área se completó en casi un 90 por ciento.

Jefe de la Oficina de Obras Públicas, Bina Marga, y Cipta Karya Central Java Aranung Triyono, en Semarang, en Semarang, declararon el jueves que hasta agosto de 2025 había sido 89.9 por ciento o 2,195 kilómetros de un total de 2,440 kilómetros de carreteras provinciales que estaban estables.

Según él, el desempeño fue el trabajo de varios paquetes de mejora de la carretera, mantenimiento de rutina, rehabilitación y preservación extendida en todos los distritos/ciudades.

«Casi el 90 por ciento de nuestras condiciones de carretera provinciales ya son estables. Como dikilómetro, a lo largo de 2.195 kilómetros. Solo alrededor del 10 por ciento trabajan en el proceso, muchos de los cuales están en forma de retención de carreteras», dijo.

Se realizaron 79 paquetes de trabajo en el año fiscal de 2025. De esa cantidad, el paquete regular por valor de Rp8.4 mil millones se completa por primera vez, también en las secciones de Jepara-Keling y Ngawen-Todananan, Blora Regency.

Además, hay trabajo de fondos de gastos inesperados para reparar puentes con un progreso del 69 por ciento.

El paquete de rehabilitación de carreteras se extendió en ocho salas de carretera (BPJ) comprende 50 paquetes por valor de Rp153 mil millones con un progreso de alrededor del 60 por ciento.

Mientras que 23 paquetes de nueva preservación de la carretera se contrataron en julio de 2025 con un valor de Rp 445 mil millones, solo el 15 por ciento alcanzó el progreso. Para paquetes de mantenimiento de rutina en nueve BPJ, el progreso es del 75 por ciento.

«Cuando se ve por el contrato total, la realización del nuevo presupuesto es de alrededor del 40 por ciento. Nuestro objetivo en septiembre puede aumentar al 65 por ciento», dijo.

Dijo que una serie de caminos estratégicos todavía están en construcción, por ejemplo, el general de Brigadier de Jalan Sudiarto en la ciudad de Semarang, Semarang-Godong, WirhaSa-Kajen, para cantar Singgo-Cepu cuyo trabajo ha utilizado una gran construcción de concreto.

El trabajo concreto, dijo, generalmente lleva más tiempo que el recubrimiento de pavimento de asfalto.

«Debido a que el sistema es un año, la mayoría de los paquetes se pueden completar el paquete de objetivos en diciembre. Sin embargo, alentamos el trabajo de rehabilitación de asfalto que se completará en agosto. La retención se completará a gran escala hasta mediados de diciembre», dijo.

Le pidió a la audiencia que fuera paciente cuando sea perturbado por la carretera en curso y les recordó a los usuarios de la carretera que tuvieran cuidado, especialmente en la temporada de lluvias que se espera que comience en octubre.

«Nuestras disculpas si hay demoras u obstáculos en el campo. Hacemos todo esto que la comunidad puede usar el camino sólido, incluso para el próximo 2026 Lebaran Homecoming», dijo.