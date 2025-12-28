Gobierno Provincial de Java Central: la aplicación JNN ha recibido 3.020 quejas

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central dijo que la solicitud Ngopeni Nglakoni (JNN) de Java Central facilitada por el gobierno provincial había recibido al menos 3.020 quejas directas.

El jefe de la Administración de Información y Comunicaciones de Java Central, Agung Hariyadi, en Semarang, dijo el domingo que la aplicación JNN era un intento de acortar la distancia entre el estado y sus ciudadanos.

JNN es la aplicación móvil oficial del Gobierno Provincial de Java Central que se puede descargar en Android o iOS para facilitar al público el acceso a la información, transmitir aspiraciones e informar quejas sobre el servicio público.

Desde su lanzamiento en agosto por el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, JNN ha comenzado a encontrar usuarios y, en diciembre, 7.034 residentes habían descargado y utilizado la aplicación.

“El número total de denuncias recibidas ascendió a 9.247, de las cuales 3.020 provinieron directamente de la aplicación JNN”, dijo, señalando que la confianza del público había comenzado a crecer.

Del número total de quejas, se han resuelto 5.449 quejas, o aproximadamente el 59 por ciento. El resto aún se encuentra en proceso de verificación y seguimiento.

Para el Gobierno Provincial de Java Central, esta cifra no es sólo una estadística, sino un reflejo de la participación de los ciudadanos en la supervisión de la gobernanza del gobierno.

«Seguimos desarrollando funciones y adaptándonos a las necesidades de las personas», afirmó.

En JNN hay un canal de quejas las 24 horas, un centro de llamadas 150945 (Isogas), noticias sobre Java Central, ferias de empleo conectadas a e-Makaryo e información sobre el transporte Trans Central Java.

También hay servicios de auditoría de impuestos de vehículos, una lista de establecimientos de salud, servicios de Dukcapil, área Zilenial para las generaciones más jóvenes y funciones especiales de regreso a casa de Navidad y Año Nuevo.

En la función Homecoming Nataru, los residentes pueden ver la ubicación de los puestos, las condiciones del tráfico, las áreas de descanso, CCTV de multitudes, instalaciones de salud e información sobre la estación de carga pública de vehículos eléctricos (SPKLU).

De hecho, también están disponibles los informes meteorológicos para que puedas preparar tu viaje con más tranquilidad.

Sin embargo, admitió que la tecnología no es la única respuesta. El gobierno entiende que no todos los ciudadanos se sienten cómodos con las pantallas y aplicaciones, por lo que se mantiene el acercamiento físico a través del programa Gobernación del Hogar del Pueblo.

«La oficina del gobernador es también un lugar de servicio directo a la comunidad», dijo.

Rumah Rakyat no sólo está presente en Semarang, sino que también hay puntos de servicio disponibles en las antiguas oficinas de Bakorwil Pati, Solo y Banyumas.

«La comunidad controla los programas gubernamentales. Este informe permitirá corregir inmediatamente las deficiencias», afirmó.

Lea también: El PLN fortalece la independencia de la prisión IIA Semarang