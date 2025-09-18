Gobierno provincial de Java Central: exceso de arroz de 1,5 millones de toneladas

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de Java central dijo que la disponibilidad de arroz hasta octubre de 2025 experimentará un excedente de 1,577,734 toneladas con un aumento en la producción de arroz.

Jefe del Ministerio de Agricultura y Plantaje (Distanbun) de Java Central Defransisco Dasilva Tavares en Ungaran, Regency Semarang, dijo el jueves que se estimó que la producción de arroz seco (GKG) se comparó con el mismo período en 2024 en 2024.

Esto se transfirió durante una reunión de coordinación para la agricultura y las plantaciones, la cría de animales y la seguridad alimentaria que se celebró en el complejo Tarubudaya, Ungaran, Semarang Regency.

Según él, la producción de arroz en forma de GKG en Java central fue de alrededor de 8,614,010 toneladas para 2025 a octubre, o un aumento de aproximadamente 353,627 toneladas de la producción total en 2024.

«La cantidad de producción proviene del área de cosecha que alcanza 1,534,490 hectáreas», dijo.

La producción de arroz en enero-octubre de 2025 alcanzará 4,953,494 toneladas, mientras que las necesidades de arroz en Java Central alcanzan 3,375,832 toneladas, por lo que hay un excedente de arroz de 1,577,734 toneladas.

«Vemos los datos, hasta octubre de 2025 tenemos un excedente de 1,5 millones de toneladas de arroz. Significa que si estamos compartidos en promedio 10 meses cada mes, tenemos un excedente de 150 mil toneladas. Para Java central se debe completar el arroz», dijo.

A pesar de la adición de productividad de arroz y excedente de arroz, dijo, todavía hay una serie de cosas que esperar porque muchas de las cosechas de Java central en realidad se quedan sin el área.

Mientras tanto, Java Gouverneur Central Ahmad Lutfi dijo que la producción de arroz en Java central era buena, incluso la productividad también estaba acompañada de la disponibilidad de arroz excedente.

Por esta razón, solicitó que la Junta de Harvisión y las necesidades básicas se establezcan bien.

El ex jefe de policía de Java Central no quería una buena productividad para la fuga porque se tomaron muchas cosechas a través de otras regiones.

«La junta debe asegurarse de que los rendimientos en Java Central puedan satisfacer las necesidades de la comunidad. No permita que las personas que tengan dificultades con necesidades básicas importantes», dijo.

