Gobierno provincial de Java Central: el área de Dieng se determina como el geopark nacional

SEMARANG (Antara) – Vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen dijo que el área de registro de la meseta de Dieng en Rainces de Wonosobo y Banjarnegara se designó como el Parque Nacional (Geopark) del Ministerio de Energía y Energía Mineral (ESDM).

«La determinación de este geopark cuenta naturalmente sobre el potencial del turismo y la naturaleza. Pero también debe usarse como un área para instalaciones educativas o de investigación. El objetivo es que podemos mantener este servicio juntos», dijo en Semarang, el miércoles.

Esto se transfirió al recibir la presentación de copias y socialización del decreto del Ministro de Energía y Recursos Minerales con respecto a la determinación del Parque Nacional (Geopark) en la oficina del centro de Java Gouverneur, Semarang.

Junto con la determinación como geopark nacional, Gus Yasin pidió que se desarrollara el área alta de excavación.

Para obtener información, el área de DeSg -Plateau fue denominada oficialmente el Geopark Nacional por el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales a través del Decreto Número 172.K/GL.01/MEM.G/2025 publicado el 7 de mayo de 2025.

Según él, la determinación del área de Dieng y Geopark tiene el potencial de atraer investigadores, tanto nacionales como extranjeros, para que los resultados puedan ser un estudio para la conservación.

Dijo que se desarrolló mucho potencial en la región, de la cual había un turismo porque había un templo en la región, la tradición de las rastas y la riqueza natural.

Con el desarrollo de los diferentes potenciales de digen, espera que aumente el pozo de la comunidad circundante.

También le pidió a las lluvias de Wonosobo y Banjarnegara que trabajen juntas para desarrollar el potencial de la región de Regio Bersama.

«Ciertamente de acuerdo con las disposiciones aplicables. De esta manera, los ingresos regionales pueden devolver el desarrollo regional», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la agencia geológica del Ministerio de Energía y Minerales, Muhammad Wafid, dijo que la determinación de Geopark por parte del Ministerio fue la primera capital en construir una gestión mejor, profesional y sostenible.

El Geopark nacional de Dieng debe usarse como referencia para la planificación regional del desarrollo de las regencias de Banjarnegara y Wonosobo cuya gerencia debe llevarse a cabo sobre la base de disposiciones legales.

En el futuro, espera que el Dieng -Plateau también pueda ser reconocido por la UNESCO Global Geopark (UGG) como un geopark, para que deba administrarse correctamente.

Explicó que el servicio tenía riqueza natural, incluidas 23 lugares de patrimonio geológico como el cráter Sikidang, el lago de color, el cono vulcánico sikunir y otros.

Además, hay ocho sitios de biodiversidad o Bioste, Hay nueve sitios de diversidad cultural, así como no la herencia de objeto.