SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central dijo que había al menos 877 cocinas de la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) en la región para el programa de alimentación nutritiva libre (MBG).

«Del 24 de agosto de 2025, que estaba operativo en Java Central, 877 SPPG desde el objetivo de 3,228 unidades», dijo el martes secretario regional de Java Sumarno, en Semarang, el martes.

Esto se transfirió al monitoreo y evaluación de la construcción de SPPG en el centro de Java, en el edificio Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

De los 877 SPPG operativos, incluidas 22 unidades del TNI, cinco unidades del internado islámico, 848 unidades de Mitra y dos unidades de la Policía Nacional.

Dijo sobre el objetivo de 9.6 millones de objetivos para los destinatarios de los programas MBG en Java Central, la aceleración ha alcanzado actualmente 2.7 millones de beneficiarios.

«Esto es solo el 28.14 por ciento. Entre ellos para 2.48 millones de estudiantes, 32,466 mujeres embarazadas, las madres enfermeras tienen 35,965 personas y para niños pequeños 52,217 personas», dijo.

Hasta ahora, el gobierno provincial central de Java ha coordinado con la administración del distrito/ciudad para identificar activos de países que permiten a los gobiernos locales que pueden usarse como para SPPG.

«Hemos presentado 134 puntos. Se realizó una investigación dos veces en la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) en 12 distritos en 34 puntos. Los resultados son factibles y 10 puntos no son factibles», dijo.

Espera que el establecimiento del SPPG tenga prioridad en áreas que son infraestructura o que sean un acceso más difícil.

«Porque ellos (beneficiarios, etc.) qué criterios pueden requerir primero», dijo.

Además de cumplir con los alimentos, según él, la aceleración del establecimiento de SPPG también es estimular la economía de la comunidad.

Es por eso que el Gobierno Provincial Central de la Cooperación Crossectorial Java, los gobiernos centrales, provinciales y de distrito/ciudad lo invita a acelerar la aceleración de la ubicación de SPPG.

Se espera que, dijo, el establecimiento de SPPG tendrá un amplio impacto en la comunidad circundante, tanto en forma de suministro de materiales y mano de obra.

Leer también: refuerzo del gobierno del gobierno de la ciudad de Semarang-Kennari del gobierno