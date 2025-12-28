Gobierno provincial de Java Central: 5.004 estudiantes facilitados a través de un programa escolar asociado

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central dijo que al menos 5.004 estudiantes recibieron ayuda en el programa escolar asociado como un esfuerzo para acelerar la distribución de servicios educativos.

El jefe del Departamento de Educación y Cultura de Java Central, Sadimin en Semarang, explicó el domingo que el programa escolar asociado se implementó simultáneamente con la selección para la admisión de nuevos estudiantes (SPMB).

Partnership Schools es un programa del gobierno provincial de Java Central para financiar a estudiantes pobres en escuelas privadas seleccionadas (escuelas secundarias/escuelas vocacionales asociadas) de forma gratuita con fondos APBD.

El programa está dirigido a estudiantes de familias desfavorecidas (DTKS P1-P3) que no son elegibles para las escuelas públicas.

Admitió que la capacidad de las escuelas secundarias públicas y de las escuelas profesionales no ha seguido el ritmo del número de graduados de secundaria, que sigue aumentando cada año.

De los 5.004 estudiantes, 2.390 fueron admitidos a través del programa de asociación, de los cuales 526 fueron en escuelas secundarias y 1.864 en escuelas vocacionales, involucrando a 56 escuelas secundarias y 83 escuelas vocacionales privadas.

Posteriormente, se facilitó la selección a 2.614 estudiantes adicionales en función de los niveles de pobreza en las escuelas asociadas.

«El enfoque no es sólo administrativo, sino que garantiza que ningún niño pierda su derecho a estudiar simplemente por las condiciones económicas», afirmó.

Según él, este compromiso va acompañado de apoyo presupuestario, es decir, hasta 2.390 estudiantes del programa de asociación que se financiará a través del APBD de Java Central 2025 con una asistencia de 2 millones de rupias por estudiante al año.

Dijo que el presupuesto total desembolsado ascendió a 2.390 millones de rupias a través de la Asistencia Operativa Regional para Escuelas (BOS).

“Los 2.614 estudiantes restantes recibirán asistencia financiera a través de otras fuentes de financiación apropiadas y serán distribuidas en enero de 2026”, dijo.

Además de la igualdad de acceso, el gobierno provincial de Java Central también ha abierto una pista especial para niños con talentos deportivos especiales, a saber, la Escuela Secundaria Estatal para Talentos Deportivos, como espacio de aprendizaje para jóvenes atletas talentosos.

En el año académico 2025/2026, SMAN Keberakatan Sport acogerá a 252 estudiantes, de los cuales 108 son estudiantes de clase

Un total de 21 deportes son fundamentales para el desarrollo, desde atletismo, levantamiento de pesas, escalada en roca hasta wushu, mientras que los profesores tienen la libertad de implementar el plan de estudios independiente.

Lea también: Alcalde de Semarang: las escuelas no cobran a los estudiantes durante las vacaciones