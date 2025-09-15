Gobierno provincial de Java Central: 35 regiones Casas subsidiadas de BPHTB gratuitas

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de Java central dijo que no menos de 35 distritos/ciudades de la región habían implementado una política sobre la exención de la agencia y los derechos de construcción (BPHTB) para apoyar al gobierno central para implementar un programa de tres millones de viviendas.

El jefe del Departamento de Vivienda Pública y áreas de asentamiento o la provincia central de Java de Boyo Darmawan en Semarang dijo que en 35 distritos/ ciudades ha estipulado la legislación principal regional con respecto a la liberación de BPHTB para comunidades de bajos ingresos (MBR).

Esto se transfirió cuando la supervisión del gobernador central de Java, Ahmad Luthfi, recibió una audiencia de la Asociación Central de Desarrollo de la Vivienda Pública (HIMPERRA).

Es precisamente que, de las 35 regiones, existen diferencias en los criterios para los destinatarios de la liberación de BPHTB para MBR.

Los detalles, 22 Raincies/Cities afirman que todos los ciudadanos indonesios que compran casas subsidiadas reciben la liberación de BPHTB, mientras que otros 13 distritos/ciudades afirman que aquellos que reciben la liberación de BPHTB son residentes de la comunidad local, como lo demuestra KTP.

Según él, la política en los 13 distritos/ciudades todavía se considera difícil porque muchos residentes también compran casas fuera de su área de origen.

«Esto es difícil, porque en áreas urbanas como la ciudad de Semarang, muchos MBRS. Aunque las casas subsidiadas generalmente están en la región fronteriza, por ejemplo Kendal, de modo que está limitado por las reglas de domicilio», dijo.

Dijo que el gobierno provincial de Java central también había hecho varios esfuerzos para estimular la absorción de casas subsidiadas, incluido el inicio de datos ASN en la Agencia Regencia/Personal Regional de la Ciudad (BKD).

A partir de los resultados de la recopilación de datos temporales, hay aproximadamente 13 mil empleados del gobierno que tienen el potencial de ser el mercado objetivo de casas subsidiadas.

Con respecto al problema de «desventaja», el Departamento de Silver de Java Central ha identificado el problema, tanto en términos de propiedad como de calificación.

Para la viabilidad del «acumulación», dijo, es tratado por el presupuesto provincial y de regencia/ciudad APBD, mientras que la cartera de propiedades, facilitada a través del Programa de Crédito de Vivienda (KPR) de Instalaciones de Liquuidez (FLPP) de Vivienda (FLPP) (FLPP)

«También se alienta a la política fiscal en forma de liberación de BPHTB a acelerar la posesión del hogar», dijo.

Mientras tanto, el presidente del DPD HIMPERRA CENTRAL Java Sugiyatno también enfatizó la política de la exención de BPHTB que no había sido uniforme entre las regiones.

«En solo Raya, BPHTB ya es gratuito, pero solo para los residentes con tarjetas de residencia local.

En la ocasión, el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, enfatizó la necesidad de sinergia entre las partes para completar la acumulación de la casa, así como la reunión inmediata de aliento de un taller y coordinación.

Aunque la autoridad de licencia está en el distrito/ciudad, dijo, la coordinación a nivel provincial aún se puede hacer.

«Si se permite la naturaleza de la coordinación. Más tarde haremos una reunión de coordinación del gobierno, para que haya certeza», dijo.