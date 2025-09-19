Gobierno provincial de Java Central 1.565 veces el título de movimiento de comida barata

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central ha realizado una actividad de movimiento de alimentos barato (GPM) 1.565 veces del 19 de septiembre de 2025, con una facturación de RP37 mil millones.

«Este es nuestro esfuerzo para mantener la estabilización de la oferta y los precios de los alimentos», dijo el Jefe del Ministerio de Seguridad Alimentaria de la Provincia de Java Central, Dyah Pukisari en Semarang, el viernes.

Miles de actividades de GPM se llevaron a cabo a través de la cooperación entre el gobierno provincial del Java Central y el Regency/Gobierno de la Ciudad, Banco Indonesia, BUMD como PT Central Java Agro Berdikari (JTAB) y Bank Central Java y Bulat.

Según él, la distribución de actividades de GPM ha llegado a todas las regiones en Java Central.

Las materias primas que se venden durante estas actividades incluyen arroz, maíz, aceite, carne y otros productos básicos cuyo precio está por encima del precio de referencia de compra (HAP).

El secretario interino (en funciones) del Secretario del Departamento de Seguridad Alimentaria, Java Sri Botorini, agregó que GPM se llevó a cabo en varios lugares, incluidas las fábricas con el objetivo de los empleados.

Además de GPM, continuó, continuó los esfuerzos del gobierno provincial de la Java central para mantener la estabilidad de la entrega y los precios de los alimentos son la facilitación de la distribución de alimentos.

El programa es apoyar puestos baratos, así como intervenciones sobre la escasez importante de alimentos básicos en Java Central.

«Para puestos baratos hay 428 unidades, que consisten en puestos y propuestas de la comunidad de la cooperativa de la aldea roja y blanca/Kelurahan», explicó.

Específicamente, los encabezados rojos y blancos, de un total de 8,523 cooperativas en Java Central, solo han propuesto alrededor de 64 cooperativas, y hay 46 cooperativas de ese número que se ha realizado con la ayuda de fondos facilitadores de distribución de alimentos.

«Kopdes sigue siendo pequeño. Continuaremos existiendo la cooperativa roja y blanca, más tarde respaldada por la distribución, facilitando los fondos en el Departamento de Seguridad Alimentaria», continuó.

Mientras tanto, Java Central -El gobernador Ahmad Lutfi dijo que GPM y la facilitación de la distribución de alimentos eran alguna forma de presencia del país para apoyar la asequibilidad del poder adquisitivo de las personas.

En el futuro, preparó un paso a largo plazo para mantener la estabilidad de la entrega y los precios de los alimentos, incluida la creación de la conectividad de los productos Regency/City Superior en Java Central.

Quiere la Java Central tanto como sea posible que satisfaga las necesidades de los productos básicos importantes de los resultados de su propia producción.

«Gracias al Ministerio de Seguridad Alimentaria y a otros por hacer un avance de GPM», dijo.