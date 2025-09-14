Gobierno de Regencia Temanggung: la presencia de MPP perdió el tiempo para las licencias

TEMANGGUNG (Antara) – El Gobierno de la Regencia Temanggung, Central Java, explicó que la presencia del centro comercial de servicio público (MPP) en el área era útil para reducir el tiempo para las licencias porque se sirvió en un lugar.

«A través del MPP Regency Temanggung que se inauguró el 8 de octubre de 2024, todas las licencias se pueden cortar con el tiempo existente, de modo que es más fácil, en un momento determinado no es necesario ir a otras agencias», dijo el Jefe del Regente Dwikarmei Dwikarmei y los servicios integrados en el domingo.

Explicó que los servicios en el MPP han superado los problemas burocráticos anteriores, por lo que se complicó más rápido porque se puede hacer en un solo lugar.

«También me aseguro de que tengamos un índice anti -corrupción extraordinario en 3.74, lo que significa que estamos casi libres de extorsión, etc., este índice anti -corrupción es un índice en estos pubers», dijo.

Dio un ejemplo del uso de MPP por parte de oficiales médicos en el área que alcanzó alrededor de 1.300 entrada de su permiso práctico.

El valor del indicador de rendimiento o la satisfacción de la comunidad con el Temanggung Regency MPP en 93 por ciento, dijo, lo que significa que están relacionados con los servicios digitales en el MPP local, expresaron su satisfacción.

«Debido a que nuestras cifras tienen 93 de una escala de 1-100, muy útil en la velocidad, el servicio, las circunstancias son tan simples, no son necesarias para ir a la oficina, no es necesario ir a casa lejos de Temanggung, puede estar en sus respectivas oficinas», dijo.

Dijo que la presencia de MPP, incluido el MPP digital, facilitó a las personas satisfacer sus respectivas necesidades.