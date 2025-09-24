Gobierno de Regencia Pati listo para dar la función de conservación de la naturaleza de los retornos de Mount Kendeng

PATI (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) Pati enfatizó su dedicación para mantener la durabilidad de las montañas de Wordeng al restaurar su función como un área de retención de agua, dijo Pati Regent Sudewo.

Además, enfatizó su rechazo de la existencia de industrias extractivas que pueden dañar el entorno de soldadura.

«Estoy de acuerdo en no recomendar una licencia minera en el área de Kendeng -Berg. Para las minas ilegales debe ponerse en orden. Tampoco recomendaré la creación de una fábrica de cemento. Así que ese es el punto», dijo.

Con este paso, el gobierno de la Regencia Pati espera que los esfuerzos de verdulización de Kendeng puedan fortalecer la capacidad del medio ambiente, mientras que los recursos hídricos están protegidos para la comunidad circundante.

Mientras tanto, el presidente de la Red Comunitaria de Care de Kendeng Gunretno Montains admitió que su partido había presentado una serie de requisitos en la acción actual (24/9) que coincidieron con el Día Nacional de los Agricultores.

El cierre de docenas de mí en la región montañosa de Kendeng, porque hay 17 puntos mineros sin un permiso. Mientras que la licencia se estima en las cuatro.

«Queremos una prueba de lo que tiene una licencia. Debe haber 60 artículos que los mineros deben cumplir. Uno no es cumplido por los mineros. Entonces vale la pena detenerse», explicó.

Al confiar en los ingresos originales de Pati, confirmó. No puede recuperar el impacto del daño causado por la minería o la excavación C en la región montañosa, por lo que vale la pena detenerlo.

También estaba preocupado por el plan de establecer una fábrica de cemento en Pati. Por lo tanto, se le pidió al gobierno de la regencia que rechazara el permiso para establecer una fábrica de cemento porque el plan de fábrica de cemento en el área de Kendeng Pati desde 2006.

Debido a la conmemoración de este día agrícola, dijo, se convirtió en un impulso para la unión de los agricultores rechazar el dominio de la empresa para el país agrícola. Además, la minería ilegal debe detenerse de inmediato porque daña el ecosistema de la montaña Wendeng.

«Invitamos a todos a conmemorar dónde hay leyes agrícolas básicas que no se pueden realizar para los derechos de sedulural-medulural en tierra», explicó.

