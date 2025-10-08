Gobierno de la Santa Regencia: TMMD ayuda al desarrollo equitativo

KUDUS (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, explicó que el programa TNI Manunggal Building Village (TMMD) ha contribuido significativamente a los esfuerzos para igualar el desarrollo en varias áreas locales.

«Como programa intersectorial, Sengkuyung TMMD se considera un paso concreto para acelerar la distribución del desarrollo y fortalecer la economía de la comunidad de la aldea», dijo el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, durante la inauguración de la Fase IV de TMMD Sengkuyung del año fiscal 2025 en el área de la aldea de Getassrabi en Kudus, el miércoles.

A la actividad asistieron el comandante de Kodim 0722/Kudus, el teniente coronel Inf Hermawan Setya Budi, la regente adjunta de Kudus Bellinda Birton, la presidenta de la regencia de Kudus PKK Endhah Sam’ani Intakoris y la regencia de Vorkopimda Kudus.

A través de la sinergia entre los gobiernos locales, el TNI y la comunidad, dijo, esta actividad no sólo construyó infraestructura física sino que también fortaleció el espíritu de cooperación mutua en la comunidad.

El programa Sengkuyung TMMD Fase IV de este año se centra en la construcción del puente Dukuh Modinan, la aldea Getassrabi a lo largo de 12 metros y un camino de hormigón de 200 metros.

“Se espera que este nuevo acceso facilite la movilidad comunitaria y la distribución de productos agrícolas y locales”, dijo.

Apreció las filas del TNI a través de las actividades de TMMD que ayudaron a acelerar la distribución del desarrollo en Kudus.

«A través de este programa, pretendemos fomentar la mejora de la economía de la comunidad de la aldea abriendo un acceso más amplio a las actividades económicas», dijo.

Como forma de seguimiento de las actividades del TMMD, el gobierno regional junto con el TNI priorizarán la apertura de caminos estratégicos que puedan acelerar el crecimiento económico local y el turismo, siendo uno de los principales focos el desarrollo del acceso a regiones conectadas en zonas montañosas.

«En el futuro, dirigiremos el servicio TNI para abrir caminos de acceso entre Ternadi y Rahtawu. Este camino será un camino estratégico que abrirá el potencial económico y el turismo para que la comunidad pueda sentir más ampliamente los beneficios del desarrollo», dijo.

El comandante de Kodim 0722/kudus, el teniente coronel de infantería Hermawan Setya Budi, reveló que la implementación de la Fase IV de TMMD Sengkuyung en 2025 se convirtió en la serie final de actividades de TMMD. Se continuarán actividades similares en los próximos años para mantener la continuidad del desarrollo y brindar beneficios duraderos a la comunidad.

«Se espera que lo que estamos haciendo ahora no se limite al desarrollo físico, sino que pueda continuar y traer beneficios concretos a la comunidad. La Fase IV de Sengkuyung TMMD de hecho cerrará en 2025, pero continuaremos nuevamente el próximo año para que aumente el desarrollo equitativo y el bienestar de la comunidad», dijo.

Con un espíritu de unión, se espera que la Fase IV de TMMD Sengkuyung sea una fuerza impulsora para el desarrollo equitativo en Kudus Regency y fortalezca un compromiso colectivo para lograr el bienestar de la comunidad de manera sostenible.

Lea también: Vicerregente de Purbalingga: TMMD Sengkuyung fomenta el desarrollo equitativo de las aldeas