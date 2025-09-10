Gobierno de la regencia: el desarrollo del carácter estudiantil debe fortalecerse para evitar la violencia

Blora (Antara) – El Gobierno de Blora Regency, Central Java, enfatiza la importancia de fortalecer el desarrollo del carácter y la supervisión de los estudiantes después de la participación de varios estudiantes en acciones que conducen a la violencia de la violencia.

Jefe de los Servicios Sociales para el Empoderamiento de las Mujeres y la Protección Infantil (Dinnoos P3A) de Blora Luluk Kusuma Regency en Blora el miércoles, lamentó un caso de acciones de las supuestas Gooi para la construcción de DPRD Blora con estudiantes, así como a docenas de otros estudiantes que fueron protegidos por las autoridades que ingresaron a los Belly.

«Este caso es una advertencia importante de que las características del carácter y la supervisión de los niños en la escuela deben fortalecerse. Estos niños todavía están buscando identidad. Nuestra tarea conjunta, ambas escuelas, padres y el gobierno para dar la dirección correcta. Deje que las emociones y la solidaridad desciendan», dijo.

Dijo que su partido coordinaría con la policía, la oficina de educación y los estudiantes de estudiantes para brindar más asistencia. El enfoque más importante no es solo la aplicación de la ley, sino también un enfoque social y educativo.

«Hacemos hincapié en la rehabilitación social. Estos niños participarán en el asesoramiento, el desarrollo del carácter y otras actividades positivas», agregó.

Anteriormente, el dispositivo Combinado TNI-Polri aseguró el reloj en el Blora DPR 12 jóvenes el sábado (6/9) alrededor de las 3:50 WIB.

Supuestamente querían organizar una fiesta de bebidas en el área del mercado Sido Makmur.

Los jóvenes se unieron con una motocicleta con un bronggoat, luego se detuvieron frente al edificio de DPRD y tuvieron tiempo de tomar piedras al costado de la carretera. Las autoridades impidieron inmediatamente esta acción.

El jefe de policía de Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, explicó que los jóvenes de 15 a 21 años provenían de diferentes regiones en Blora, y algunos incluso de regiones externas como Cnebon y Rembang.

«Todavía estamos investigando este caso. Los perpetradores serán procesados ​​de acuerdo con la legislación aplicable. Apelamos a la generación más joven para no tomar medidas inquietantes», dijo.

Anteriormente, la policía regional de Blora también tuvo tiempo de asegurar a otros 13 estudiantes que se dice que participan en la manifestación el domingo (31/8). Sin embargo, los resultados del estudio no encontraron evidencia de participación directa, docenas de hombres jóvenes fueron repatriados después de recibir orientación de los padres y la escuela.

El jefe de policía enfatizó la importancia del papel de la familia y la escuela para guiar a los niños, especialmente las actividades de las redes sociales para no ser provocadas fácilmente por invitaciones irresponsables. Porque la participación en las acciones anarquistas puede tener un largo impacto, incluida la complicación de cuándo necesita SKCK en el futuro.

