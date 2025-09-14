Gobierno de la regencia de plantación de manglar en Pantai que evitan el desgaste

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, plantó manglar a lo largo de la costa local como un intento de prevenir el desgaste que ahora está en un estado bastante grave.

El jefe de la Agencia de Medio Ambiente de Batang Rusmanto Regency (DLH), en Batang, dijo el domingo que plantar el mangle había comenzado desde el 25 de junio de 2025 y gradualmente se realizaría una acción similar a lo largo de la costa que alcanzó aproximadamente 52 kilómetros.

«Hemos llevado a cabo el programa en las actividades de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente 2025 MEAAGERI SECUNDARIO Plantando 1.250 rizhopora -mangrove semillas en la playa de Sigandu y se realizará gradualmente una acción similar a lo largo de la costa. Plantaremos manglares en la costa por mes «, dijo.

Según él, para lograr el objetivo de plantar 100 mil manglares, su partido involucrará a una serie de compañías como el Batang Plttu para ocuparse de la actividad.

El gobernador de Java Central, dijo, quería romper el récord de Muri plantando un millón de manglares en diferentes distritos/ciudades en el área de Pantura.

«Tenemos el objetivo de plantar 100 mil manglares hasta diciembre de 2025. De hecho, actualmente solo podemos plantar alrededor de 4 mil manglares, pero nos centramos en 100 mil manglares que se plantarán a fines de diciembre», dijo.

El que fue acompañado por el jefe de la División DLH de la Administración Ambiental de Batang Ila Dhiama Warni dijo que plantación de manglar también se le daría prioridad en áreas con condiciones de desgaste críticas, como en Hamlet Sipit, Kasepuhan Dorp en octubre de 2025.

«Sí, primero daremos prioridad a la plantación de manglares en la ubicación de ubicaciones vulnerables propensas a Rob, como en el pueblo de Kasepuhan», dijo.

Dice el programa MEAAGERI SECUNDARIO Su objetivo es restaurar la capacidad de los ecosistemas costeros y rehabilitar los bosques de mangle en la costa.

«Esperamos que plantar manglares en la costa pueda reparar el país inundado por Rob. Si no plantamos de inmediato los manglares, esta región será perseguida de agua», dijo.

