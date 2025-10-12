Gobierno de la regencia de Batang: el suministro de arroz es seguro durante los próximos siete meses

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, ha dicho que la disponibilidad de arroz almacenado en Perum Bulog sigue siendo segura durante los próximos siete meses, por lo que el público no tiene que preocuparse por la escasez de este alimento.

El jefe de Industria, Comercio, Cooperativas y Servicios para PYMES de Batang Regency, Wahyu Budi Santosa, en Batang, dijo el domingo que esta abundante disponibilidad de arroz no puede separarse de la producción masiva del Programa de Estabilización de Precios y Suministro de Alimentos (SPHP) en Bulog Kandeman.

«Por eso creo que el suministro de arroz en Bulog sigue siendo seguro, si Dios quiere, durante los próximos siete meses, para que la gente no tenga que preocuparse por la escasez o el aumento de los precios de los productos básicos hasta finales de este año», afirmó.

Él, que estuvo acompañado por el funcionario de análisis comercial Mursiti, dijo que la producción diaria de arroz alcanzó hasta cinco toneladas, lo que ayudó a mantener un suministro fluido al mercado y reducir el potencial de aumentos de precios.

«La aceptación del arroz SPHP en el mercado es muy buena, ha alcanzado unas 700 toneladas. Esto demuestra que el interés del público en el arroz SPHP es bastante alto», afirmó.

El comerciante de arroz en el mercado de Batang Rohayanah dijo que estabilizar el suministro de arroz y los precios de los alimentos seguían siendo la principal opción para los compradores, ya que el precio del alimento básico se mantenía estable.

El precio del arroz SPHP a nivel comercial, dijo, también se controla según el precio minorista más alto (HET), que es de 62.500 IDR por paquete de 5 kilogramos.

«Gracias a Dios, el arroz SPHP se está vendiendo bien. El precio del SPHP no ha aumentado, todavía está intacto, pero el arroz nuevo (cosechado) ha aumentado ligeramente», dijo.

