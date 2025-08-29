Gobierno de la ciudad tegal de los pasos desde el establecimiento de Posbankum hasta la aldea

TEGAL (Antara) – El gobierno de la ciudad de Tegal junto con el Ministerio de Derecho en Java Central, extendió la formación de puestos de asistencia legal a aldeas remotas como una forma de respuesta para satisfacer las necesidades de los servicios legales de la comunidad.

El jefe de la sección legal de la regencia de Tegal, Bambang Kusnandar Aribawa, en Tegal, dijo el jueves que la expansión de la formación de este puesto de asistencia legal como una carta de una carta de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho Java sobre la importancia de los servicios legales para la comunidad en el pueblo/Kelurahan.

«En este momento solo tenemos un decreto de Posbankum en 10 pueblos, aunque las necesidades de los servicios legales de la comunidad siguen siendo bastante grandes», dijo.

Durante la reunión de coordinación con respecto a la formación de una asistencia legal en la aldea/Kelurahan, enfatizó los desafíos de la formación de Posbankum, incluido el presupuesto limitado de la aldea y la necesidad de coordinación del sector cruzado, como subdistrictos y la comunidad local y el empoderamiento de la aldea.

Sin embargo, dijo que era optimista de que la formación de esta publicación podría ser alentada por la asistencia legal con el apoyo total de diferentes partes.

Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho Java Heni Susila Wardoyo espera que la expansión del establecimiento de este puesto de asistencia legal pueda ofrecer beneficios más amplios.

«Esto ciertamente es adecuado para las necesidades de los servicios legales de la comunidad en el nivel de la aldea/Kelurahan», dijo.

El que estuvo acompañado por el asesor legal asociado Agus Winoto, explicó que este puesto de la asistencia legal sería un medio para los servicios de información legal y la mediación comunitaria a nivel de Dorp/Kelurahan.

«En sus actividades, Posbankum es asistido por Legal, que recibió capacitación y ayuda directa del Ministerio de Derecho y el Instituto de Ayuda Legal ha sido acreditado», dijo.