Gobierno de la ciudad: la Semana Nusantara Batik fortalece a Pekalongan como ciudad creativa

Batang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan (Pemkot), Java Central, dijo que se cree que la actividad anual de la Semana Nusantara Batik (PBN) fortalecerá aún más la posición de la zona como Ciudad Creativa de la UNESCO basada en batik capaz de competir a nivel nacional e internacional.

El alcalde de Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, dijo el viernes que las actividades de PBN 2025 no sólo incluyeron las mejores exhibiciones de batik de diferentes regiones de Indonesia, sino que también ofrecieron diversos servicios públicos que facilitaron las cosas a los residentes.

«Hay muchas cosas interesantes. Hay exhibiciones de batik, delicias culinarias, servicios Samsat, servicios de inmigración, todo está aquí. Al mismo tiempo refrescante“Invita a tu familia, amigos, compañeros o pareja a dar un paseo durante la Semana Nusantara Batik”, dijo.

El calendario anual de la Semana Batik del Archipiélago se llevará a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 en el Área Cultural Jetayu, ciudad de Pekalongan.

Según él, la inauguración de la Semana Batik del Archipiélago 2025 tuvo lugar al mismo tiempo que la cooperativa rojiblanca, que se ha desarrollado en varias subdistritos.

«Hay varios subdistritos que están listos y algunos todavía están en proceso. Nos han dado las instalaciones, entonces tenemos que completamente porque este es un paso importante para fortalecer la economía del pueblo”, afirmó.

Afzan Arslan invita a toda la comunidad a animar el evento de la Semana Archipiélago Batik 2025.

Dijo que estaba agradecido por el apoyo total del gobierno central, especialmente después de que varias actividades ceremoniales en la ciudad de Pekalongan tuvieron que suspenderse debido a la acción anarquista de algunas personas el 30 de agosto de 2025.

“Después de este incidente, cancelamos todas las actividades ceremoniales debido a recuperación. “Gracias a Dios, a través de la comunicación con el Ministerio de las Mipymes y el Ministerio de Cooperativas, hemos recibido todo el apoyo para continuar con la implementación del PBN”, dijo.