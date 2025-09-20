Gobierno de la ciudad de Surakarta que aprecia al estudiante del estudiante

Solo (Antara) – El Ayuntamiento de Surakarta aprecia la aprobación de la Comunidad Económica de la Sharia de Surakarta (MES).

«En el futuro tenemos que proteger, no solo los valores empresariales, sino que también tenemos que fortalecer la sharia. Las cosas, el éxito también debe basarse en una fuerte moralidad», dijo el alcalde de Surakarta, Astrid Widayani, al margen de la ceremonía de apertura de la Shaaria -Conomie de Shaaria -Economía en Surakarta en solitario, el sábado realizado.

Dijo que la generación joven que se convirtió en el objetivo de la actividad es un pilar de desarrollo en el futuro.

Dijo que los elementos de la honestidad, la preocupación por los demás, deben fortalecerse. Esto en realidad tiene los principios básicos en el mundo de los negocios, como el programa de responsabilidad social corporativa (CSR), subsidios y otros.

«Esto se puede fortalecer temprano, de los jóvenes», dijo.

Astrid dijo que el Ayuntamiento de Surakarta continuó construyendo el ecosistema industrial Halal, así como las ventajas comunitarias, especialmente los jóvenes para conocer la economía islámica, no solo en el mundo de la educación, sino también en la vida diaria como un estilo de vida.

Dijo que el Ayuntamiento de Surakarta a menudo llevaría a cabo actividades con la Surakarta Mes Surakarta, incluida la capacitación e iniciación del movimiento Halal Now. Estas actividades invitan a la comunidad a hacer que el valor de los elementos de Halal sea más cuidadoso.

Luego, otras compañías halal, como la ropa musulmana, así como otras industrias con un gran mercado. La existencia de la Gran Mezquita en solitario Sheikh Zayed alienta cada vez más la presencia de turistas a la ciudad de Solo.

«Esperemos que se forme un fuerte ecosistema más tarde con el cuchillo Surakarta y otras comunidades que apoyan solo como parte del turismo religioso», dijo.

Mientras tanto, en las actividades estudiantiles para realizar la generación profesional de economistas islámicos de Mes Surakarta, seguido por 20 jóvenes y estudiantes. Están capacitados para convertirse en empresarios o economistas con una visión económica islámica.

«Mantendremos un camino lleno de baches, esta es la primera ola apoyada por la sucursal del banco Indonesia (BI) Surakarta», dijo el presidente del estudiante Ahmad Zia Khakim, SH, MH.

Dijo que el Ayuntamiento de Surakarta también ha brindado apoyo a este programa. En general, este programa incluye tres elementos. Primera banca, donde el primer material está dado por BI, que proporciona información a los participantes de que la economía islámica es parte de cosas importantes que deben ser propiedad de la Generación Z o Alfa.

El segundo elemento es un hombre de negocios, en este caso con propietarios de Flossrol solo y propietarios de Hadu Arbain. Los participantes tienen la oportunidad de comenzar una pasantía de la semana en los lugares de entrenamiento que ofrecen material.

El tercer elemento es la institución Ziswaf -Philantricp. Los participantes también tuvieron la oportunidad de hacer una pasantía en Lazis Nur Hudayah. Más tarde, los participantes recibieron la opción de pasantías en bancos, lazis o empresarios directos.

«Por lo tanto, no solo agrega información, sino al mismo tiempo la pasantía en lugar del orador», dijo.

Inicialmente dijo que el número de registrantes llegó a 50 personas. Debido a la estricta selección, finalmente se obtuvieron 20 participantes. Luego se subdividirán en tres grupos que harán una pasantía en el mundo bancario, el mundo de los negocios y la institución filantrópica de Ziswaf.

A través de este programa, continuó, se espera que la generación joven tenga pasión por la economía islámica desde una edad temprana. Si quieres convertirte en emprendedor, han estudiado y tienen coaching en el mundo de los negocios.

«Entonces, a una edad temprana, conocieron y plantearon sus ideas de negocios. Si no hay cosas, la idea de la compañía se puede plantear», dijo.

Si le gusta una institución filantrópica, los participantes recibirán disposiciones con respecto a lo que debe ser propiedad, como el mundo del marketing, las negociaciones. Incluyendo los principios en la banca que deben ser conocidos, por ejemplo, el contrato que es una visión fundamental.

«Para que mañana pueda incluirse automáticamente en estos entornos al graduarse, incluidas las configuraciones filantrópicas», dijo.

También se espera que los participantes tengan Ziswaf Insight (Zakat, Infaq, WAQF) porque la innovación en esta área es muy rápida.