Gobierno de la ciudad de Semarang listo para el diálogo con Demak relacionado con los vertederos de desechos ilegales

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento (Pemkot) de Semarang, Java Central (Java central), está listo para dialogar con el gobierno de Demak Regency (Pemkab) para encontrar soluciones al problema de los sitios de eliminación de residuos ilegales (TPA) que se encuentran en los límites de las dos regiones.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, espera que el Gobierno Provincial Central de Java (Pemprov) pueda facilitar el diálogo.

«Sí, si (el gobierno) de la provincia (Java central) nos reúne, entonces nos reuniremos entre nosotros», dijo.

La ubicación ilegal de TPA está en la frontera entre Rowosari, Tembalang, Semarang City y Kebonbatur, Mranggen, Demak Regency, que limita con el área de Brown Canyon.

Según él, se necesita coordinación interregional para superar estos problemas debido a la ubicación que es la frontera de dos distritos/ciudades.

Hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Semarang sería responsable de acuerdo con los límites de su territorio. Sin embargo, dijo, como el impacto del medio ambiente, como el humo de la quema de los desechos en la región de Demak, para perturbar a los ciudadanos de la ciudad de Semarang, el asentamiento debe involucrar al gobierno provincial central de Java.

«Si (Semarang) nuestra parte, Demak Demak parte. Pero si hay un ardor (desechos) en Demak, esto seguirá siendo residentes en la ciudad de Semarang con respecto a la provincia», dijo.

Agustina también apeló a la comunidad, en particular los residentes de la región fronteriza, que tenía una conciencia completa de no dispersar.

Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Medio Ambiente de la Ciudad de Semarang (DLH), Arwita Mawarti, dijo que el Servicio Central de Medio Ambiente y Forestal de Java (DLHK) había celebrado una reunión de coordinación para invitar a DLH de dos regiones, a saber, Semarang City y Demak Regency.

Según él, la conciencia pública es la clave más importante para resolver el problema de sus raíces

Dijo que DLHK Central Java también requería el procesamiento de la infraestructura en cada región.

«La ciudad de DLH Semarang ha colocado un contenedor de desechos en RW 6 Rowosari Village para ser utilizado por los residentes para eliminar los desechos. Transportaremos este contenedor todos los días y seremos maximizados», dijo.

Para garantizar que el área esté libre de actividades ilegales de eliminación de residuos, Semarang City DLH también formó un equipo de piquete que consiste en un equipo conjunto DLH de Semarang City, Damkar y Satpol PP.

«Este equipo de piquete realizará patrullas de rutina para evitar violaciones», dijo.

