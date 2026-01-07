Gobierno de la ciudad de Semarang: la utilización operativa del soporte RT es del 95,6 por ciento

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang ha declarado que la absorción de Asistencia Operativa para Asociaciones de Vecinos (BORT) alcanzará el 95,6 por ciento del total de 10.621 RT en el área para 2025.

El jefe del Servicio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección Infantil (DP3A) de la ciudad de Semarang, Eko Krisnarto, en Semarang, dijo el lunes que había 10.157 RT que utilizaban BORT.

«De un total de 10.621 RT, 10.157 RT tomaron (BORT, ed.) y luego 464 RT no lo tomaron. Así que el 4,4 por ciento no fue absorbido», dijo.

Para el programa BORT, cada RT recibe un presupuesto de 25 millones de IDR al año, que está bajo la autoridad del DP3A de la ciudad de Semarang.

En términos nominales, dijo, quedan fondos BORT de alrededor de 5.400 millones de IDR o el 2,1 por ciento, tanto de RT que no los utilizaron como de RT que no hicieron un uso óptimo de ellos.

Según él, las razones por las que los RT no toman BORT son variadas, pero la mayoría se debe a que ya tienen suficiente dinero RT.

«Por ejemplo, en los asentamientos de ‘clase alta’ ya tienen su propio dinero, ya tienen su propio presupuesto. Por eso eligen no aceptarlo. Sin embargo, el porcentaje es pequeño, menos del 5 por ciento», dijo.

También hay quienes argumentan que el mecanismo de pago BORT es complicado, dijo, pero no es así mientras se cumplan los requisitos.

«Antes de hacer el seguimiento de la evaluación final, fuimos al subdistrito. Por eso pidieron a DP3A (responsable de BOPK, ed.) que facilitara. Vinimos a RT y RW para explicar el uso de BORT», dijo.

Explicó que BOPK está destinado a necesidades administrativas, actividades culturales, sociales y de empoderamiento comunitario, así como actividades de apoyo a programas gubernamentales como la clasificación de residuos.

Para BORT 2026, dijo, esto todavía está en discusión y se evaluará más adelante en función de los aportes y problemas encontrados en BOPK 2025.

«Por ejemplo, el límite máximo de gasto es de 300.000 IDR. Bueno, hay aportaciones del público. ¿Por qué es limitado? Actualmente estamos discutiendo esto. Intentaremos desembolsarlo lo antes posible», dijo.

Lo que está claro, dijo, es que las mejoras al mecanismo BORT aún se incluirán como base legal en las regulaciones de la alcaldía, especialmente porque su uso llevará más tiempo este año.

«El año pasado, el desembolso se realizó a mediados de año, por lo que la utilización fue escasa. Para este año, ojalá pueda ser más temprano para que las actividades puedan planificarse adecuadamente durante todo el año», dijo.