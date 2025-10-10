Gobierno de la ciudad de Semarang: Jatibarang TPA está lista para convertirse en piloto de PSEL

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang, Java Central, ha declarado listo el sitio de disposición final (TPA) de Jatibarang como proyecto piloto para la construcción de una planta de procesamiento de energía eléctrica (PSEL).

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo en Semarang el jueves que PSEL apoya la estrategia nacional para la gestión de residuos y la transición a una energía respetuosa con el medio ambiente.

Este compromiso fue confirmado directamente por Agustina cuando recibió la visita del Ministerio de Medio Ambiente en la Sala Lokakrida del edificio del Ayuntamiento de Semarang.

«El gobierno de la ciudad de Semarang ha manifestado su voluntad de apoyar el programa lanzado por el presidente Prabowo. Este proyecto es una solución moderna para la gestión de residuos y los convierte en energía eléctrica para la comunidad», dijo.

Con el continuo aumento de la población y la actividad económica, dijo, la ciudad de Semarang enfrenta actualmente graves problemas de gestión de residuos urbanos.

La producción de residuos en el vertedero de Jatibarang ha alcanzado más de 1.000 toneladas por día, por lo que es necesario que el partido amplíe la flota de transporte de residuos, eduque al público a través del Programa Clean Semarang y Semarang Wegah Nyampah como una nueva cultura.

Luego colaborará con los programas de RSE de varias partes, presupuestando 50 mil millones de IDR para agregar una nueva área de procesamiento de residuos de 11 hectáreas.

«Con este PSEL, fortalecerá la gestión de residuos sostenible y respetuosa con el medio ambiente en la ciudad de Semarang y el área de Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang y Purwodadi)», dijo.

Ha elaborado una serie de planes para mejorar la TPA de Jatibarang como prioridad para 2026 en apoyo del proyecto PSEL, como mejorar el IPAL, fortalecer el vertedero sanitario, construir plantas de gas metano y mitigar los desastres por incendios.

“Por lo tanto, con la llegada del equipo del gobierno central, la construcción de este proyecto PSEL se podrá realizar de inmediato”, dijo.

Mientras tanto, Firdaus Alim Damopoli, director de gestión de materiales peligrosos y tóxicos del Ministerio de Medio Ambiente/Agencia de Control Ambiental (B3 KLH/BPLH), dijo que había llevado a cabo una verificación de campo en el sitio de construcción de PSEL en Jatibarang TPA.

El proceso de verificación lo lleva a cabo B3 KLH/BPLH junto con el Ministerio de Finanzas, Danantara y PLN.

«Hemos visto que el terreno está listo. En términos de área, cumple y está de acuerdo con el RTRW de la ciudad de Semarang, estratégico para acomodar y gestionar los residuos alrededor de la ciudad de Semarang», dijo.

Entonces la producción de residuos también es suficiente hasta 1.000 toneladas por día, la fuente de agua necesaria para el funcionamiento de PSEL también está relativamente cerca, a unos 660 metros del punto de ubicación.

«Esto ha demostrado la voluntad de la ciudad de Semarang de convertirse en un modelo de gestión regional integrada basada en la energía», dijo.

