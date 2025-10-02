Gobierno de la ciudad de Semarang: 39 SPPG ha recibido capacitación en seguridad alimentaria

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang a través del Departamento de Seguridad Alimentaria (DISHANPAN) ha brindado capacitación en seguridad alimentaria a 39 unidades de servicios de cumplimiento nutricional (SPPG) que implementan el Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG).

«Ayer, el 30 de septiembre de 2025, acabamos de celebrar el entrenamiento para 14 SPPG, que consiste en el jefe de la cocina y el nutricionista», dijo el jueves la cabeza de Semarang City Whuspan Sarwiningsih Sceyawulan en Semarang, el jueves.

Según él, los 14 SPPG eran relativamente nuevos, mientras que anteriormente 25 SPPG habían recibido capacitación en protección de alimentos de la ciudad de Semarang Dishanpan.

Dijo que el número total de SPPG que funciona en Semarang actualmente llega a 54 unidades del objetivo ideal de aproximadamente 140 SPPG para llegar al programa MBG.

«Además (14 sppg, ed.) El del 30 de septiembre de ayer significa que hemos entrenado 39 sppg de 54 sppg que actualmente está operativo», dijo.

El entrenamiento de seguridad alimentaria, dijo, incluye verificar el contenido de sustancias peligrosas y sustancias en los alimentos, así como la exposición a microorganismos nocivos.

«O las materias primas utilizadas como alimentos para MBG contienen productos químicos, como la rodamina, los microorganismos o hay contaminación física, como productos básicos», dijo.

Se pidió a los representantes de SPPG que trajeran alimentos como una muestra que tuvo que ser investigada por sus peligrosas sustancias con estudios de laboratorio que el equipo de Semarang City Dishanpan realizó.

A partir de los resultados de la investigación de la materia prima, dijo que hubo hallazgos de contenido de pesticidas en las hierbas, pero aún dentro de los límites que se pueden tolerar.

«Y (contenido, etc.) Los pesticidas se pueden perder mediante lavado limpio y también calentados, como cocinado o cocinado», dijo.

Estaba agradecido de que la ciudad de Semarang todavía fuera relativamente segura en la implementación de MBG porque había hecho esfuerzos preventivos antes de que el programa MBG fuera enorme.

«Entonces, el comienzo del MBG operativo, un mes después, desplegamos un equipo para seguir entrenando a los jefes de SPPG y también a un nutricionista para ser entrenado en seguridad alimentaria», dijo.

Para SPPG que no ha recibido capacitación en protección alimentaria, dijo Endang, su partido planea mantener una capacitación similar para el jefe de la cocina y el nutricionista.

