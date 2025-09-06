PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Central Java, dijo que la existencia de instituciones educativas para la primera infancia promoverá aún más la conciencia de la comunidad para enviar a sus hijos a la escuela temprano, mientras que la calidad de los servicios educativos se mejora.

El jefe interino de la Oficina de Educación de la Ciudad de Pekalongan, Mahbruri, en Pekalongan, dijo el sábado que los esfuerzos de mejora de la educación en la primera infancia habían tenido una influencia positiva en el mundo de la educación en apoyo del programa de educación obligatoria de 13 años.

«Las instituciones Paud, incluidas las bases que manejan, han demostrado un gran entusiasmo por realizar una mejora interna, desde la administración administrativa, el refuerzo institucional hasta las crecientes calificaciones de maestros y competencias», dijo.

Según él, muchas instituciones educativas en la primera infancia ahora comparten activamente prácticas a través de foros organizacionales, para que la experiencia de una institución pueda ser una inspiración para otras instituciones.

«De hecho, una serie de Paud han llevado a cabo una capacitación independiente integrada en el sistema del ministerio», dijo.

Dijo que el espíritu del gerente de una institución o una fundación debe ser apreciado en la juventud temprana.

Los cambios que surgen de una institución a otra, dijo, impactan en el cumplimiento de mejores instalaciones e infraestructura con los resultados de causar el interés de la comunidad cada vez más.

«La conciencia pública está aumentando y la conciencia del gerente también es más alta. Esto es importante porque la existencia de Paud fuerte apoyará la implementación de la educación obligatoria durante 13 años», dijo.

Como se sabe, el programa de educación obligatoria de 13 años -Old consta de nueve años de educación primaria más una educación juvenil temprana durante un año, así como una educación secundaria de tres años.

Dijo que, con la mejor calidad de Paud, la base de la educación infantil se puede construir temprano, de modo que al ingresar al siguiente nivel, los niños sean cognitivos, emocionales y socialmente mejor preparados.

«Es por eso que somos optimistas de que esta cosa positiva continuará desarrollándose. Debido a la sinergia de los gobiernos locales, la Fundación de los Organizadores, los educadores y la comunidad, Paud será una puerta de entrada importante en la impresión de generaciones superiores que apoyan el éxito de la educación obligatoria durante 13 años», dijo.

Lea también: el gobierno provincial de Java Central garantiza la disponibilidad de mensajes