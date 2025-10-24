Gobierno de la ciudad: 25 máquinas de bombeo están trabajando para absorber las inundaciones en la ciudad de Semarang

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang señaló que se habían desplegado al menos 25 máquinas de bombeo de diferentes capacidades y tamaños para aspirar el agua de las inundaciones que inundaron varios lugares en la capital de la provincia de Java Central.

«25 máquinas de bombeo de diferentes agencias, la capacidad total es de 25.000 litros por segundo», dijo el viernes la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, en Semarang.

Explicó que se estaba llevando a cabo coordinación y comunicación con varios actores interesados ​​en un esfuerzo por reducir las inundaciones.

Explicó que los 25 camiones de bombeo estaban repartidos en cuatro ubicaciones, a saber, Sringin, Terboyo, Tenggang y Pasar Waru.

Dijo que se había optimizado el funcionamiento de las máquinas de bombeo.

Sin embargo, admitió que todavía hay máquinas de bombeo que no se pueden operar porque aún están en construcción.

Dio el ejemplo de la máquina de bombeo en el mercado de Waru, que aún estaba en construcción, por lo que hubo que traer máquinas de otras áreas para que el agua de la inundación pudiera fluir directamente al canal de inundación del este de Semarang.

Dijo que las inundaciones que afectaron a varias áreas de la ciudad de Semarang fueron causadas por las fuertes lluvias de los últimos días.

Agustina ha ordenado a todos los agentes responsables que se turnen para comprobar el nivel del agua y el funcionamiento de las máquinas de bombeo.

También pidió a los jefes de aldea y de subdistrito que comprobaran las condiciones del campo inmediatamente sin esperar informes.

Las lluvias de intensidad baja a moderada que cayeron en la ciudad de Semarang en los últimos días provocaron inundaciones en varias zonas de los distritos de Genuk y Gayamsari.