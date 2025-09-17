Gobierno de Kudus Regency: la subasta del Proyecto de Desarrollo del Mercado Babe se implementará esta semana

JEPARA (Antara) – La Oficina de Comercio de Kudus Regency, Central Java, dijo que la subasta del proyecto de desarrollo del mercado para bienes usados ​​(babe) se llevó a cabo esta semana, para que el trabajo físico pudiera comenzar la mitad – 2025.

«Antes de que se reiera, el plan en el que celebramos una reunión el miércoles (9/16) fue una reunión con el Servicio de compras de bienes/servicios (ULP). Si fue sin problemas, esta semana podría ser subastada porque también tuvimos que considerar el tiempo debido a la hora efectiva de solo tres meses», dijo el jefe de la oficina de comercio de Kudus, Agus Sumarsono.

Estima que el proceso de subasta demora aproximadamente un mes, incluida la espera del período de refutación, por lo que es posible que el trabajo físico comience la mitad de 20125.

Según la planificación, dijo, la continuación de la construcción del mercado de bienes usados ​​lleva 75 días.

Mientras que el presupuesto se preparó para continuar la construcción del mercado Babe en el pueblo de Jati Wetan, Kudus, después de quemar el 5 de junio de 2024, de Rp1.4 mil millones de los productos de impuestos especiales y de tabaco (DBHTT).

El programa tradicional de mejora del mercado no solo se centra en el mercado BABE, sino que también se proporcionan varios otros mercados por un presupuesto para mejorar.

Entre ellos están el mercado de Piji, el mercado animal Mejobo, el mercado de Mijen y el mercado de Brayung. Aunque el valor presupuestario es de aproximadamente RP178 millones ajustando las necesidades en cada mercado.

«La mejora de cada mercado es diferente, porque para el mercado de Nabe la segunda fase de la construcción, después de que el edificio anterior fue incendiado», dijo.

Mientras que otros mercados son reparaciones en la cubierta del canal de drenaje, reparación de pisos con pavimento, compra de contenedores de desechos y reparaciones a baños y cercas públicas.

Debido a que el mecanismo es a través de un acuerdo directo, la mejora ha tenido lugar. Mientras que actualmente solo espera la subasta del mercado Babe.

Con el programa de revitalización, se espera que las instalaciones físicas de los mercados tradicionales en Kudus sean mejores, para que pueda aumentar el interés de la visita de las personas para comprar en los mercados tradicionales.

Los operadores también esperan Babe Market, porque actualmente solo solo los edificios temporales ocupan después de experimentar incendios graves.

Lea también: la policía de Kudus prepara 300 porciones de albóndigas gratis para los recordadores SKCK