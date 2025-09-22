Gobierno de Grobogan Regency – Bank Central Java lanza la tarjeta de crédito de Indonesia

Grobogan (Antara) – Grobogan Regency – Gobierno junto con Bank Central Java, el Programa de Card de Credits Indonesia (KKI) se lanzó como parte de la implementación de la aceleración y expansión de la digitalización regional (P2DD).

Se nombraron tres opciones como proyectos piloto, a saber, BPPKAD, BAPPETA y Grobogan Secretaría Regional. El programa se lanzó oficialmente durante el evento de reunión de alto nivel en el Hotel 21 Purwodi, viernes (19/9), con el pleno apoyo del Banco Central de Java como el Banco RKUD.

El regente adjunto de Grobogan Sugeng Praseteto afirmó que la digitalización de las transacciones financieras regionales es un paso estratégico para realizar una administración transparente.

«Con este KKI, se llevan a cabo todas las transacciones de gastos locales del gobierno local. Esto está de acuerdo con el espíritu de transparencia y responsabilidad, de modo que la administración financiera regional mejore», dijo.

El director de la Unidad de Negocios Institucionales y Sharia de Bank Central Java, Ony Suharsono, dijo que KKI es parte de la modernización de los sistemas de pago del gobierno local de acuerdo con la política nacional y el programa Bank Indonesia.

«KKI no solo facilita las transacciones, sino que también fomenta la seguridad del gasto gubernamental. Este es un símbolo de la independencia nacional en el campo de los sistemas de pago», dijo Ony.

La implementación de KKI en Grobogan se basa en el Reglamento Regente número 11 de 2023 con respecto a la electrónica de las transacciones de gastos regionales, así como por el número 54 de 2024 con respecto a los procedimientos para el uso de KKI para el gasto APBD, en problemas de bienes particulares y viajes oficiales.

Bank Central Java también es un suplemento de los Servicios en Cash Management System (CMS), la integración financiera regional a través del anfitrión al anfitrión, así como el desarrollo de solicitudes de centros de facturación para el pago de impuestos regionales y gravámenes.

No solo el gasto, la digitalización también se aplica para optimizar los ingresos regionales. Todos los pagos de impuestos ahora se pueden hacer electrónicamente a través de diferentes canales, que van desde cajeros automáticos, transferencias bancarias, PT POS, tiendas modernas, billetera electrónica hasta QRI.

Con esta sinergia, la regencia de Grobogan y el Banco Central de Java son optimistas de que la aceleración del desarrollo regional se puede realizar, con servicios públicos más efectivos y beneficios concretos para la comunidad.