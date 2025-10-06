Gobierno de distrito de los esfuerzos que plantan 300 árboles del equilibrio ambiental

BATANG (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Batang, Java central, junto con PT Bhimasenan Power Indonesia como el propietario de la planta de energía de vapor de Batang (PLTTU), alrededor de 300 plántulas de árboles a lo largo de Jalan Yos Sudado a Ujungnegoro el lunes (6/10).

Batang está lloviendo el lunes Faiz Kurniawan en Batang, dijo el lunes que su partido apreciaba la compañía que había participado en el mantenimiento de la sostenibilidad del medio ambiente mediante la reparación de la cobertura de la tierra y el apoyo al desarrollo sostenible en esta área.

«Con la apertura de la cobertura de la tierra en las regiones, queremos invitar a todas las partes que contribuyen conjuntamente a la recuperación del equilibrio ambiental», dijo.

Pt Bhimasena Power, el director de operaciones de Indonesia, Naofumi Yasuda, dijo que esta acción fue nuestro apoyo para realizar la regencia de Batang como Ciudad industrial limpia.

La entrega de plántulas de árboles, dijo, también es parte del programa de responsabilidad social de una empresa destinada a mejorar la calidad del medio ambiente y apoyar el desarrollo sostenible en el medio ambiente.

«Creemos que un entorno verde y saludable es la clave para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es por eso que estamos dedicados a continuar apoyando los esfuerzos del gobierno local para mantener el medio ambiente y aumentar la conciencia pública de la importancia de mantener el medio ambiente», dijo.

Según él, la compañía hasta ahora ha plantado decenas de miles de árboles en el cinturón verde del Batang Pltu, el área de Roban Beach y a lo largo del área costera, así como las áreas eléctricas (DAS) en el área.

«Es por eso que coincide con las actividades del pueblo de Sambang en el lugar de procesamiento de residuos integrado (TPST) del Dorp Terosono, el lunes (6/10), entregamos alrededor de 300 plántulas de árboles en un intento de mantener el medio ambiente», dijo.

Leer también: PLTU Batang gana tres premios CSR y BBP 2025