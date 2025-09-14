Gobierno de distrito de Batang Instrucciones de respuesta rápida del Ministerio del Interior después de la acción masiva

Batang (Antara): el gobierno de Batang Regency, Central Java, respondió rápidamente en la dirección del Ministerio del Interior para tomar medidas estratégicas para mejorar las condiciones del área regular que es beneficiosa para la acción masiva.

El vicepresidente de Batang Suyno en Batang dijo el sábado que su partido había involucrado la participación de la comunidad al seguir al Ministro del Interior para crear condiciones regionales que podrían permanecer propicio.

«Respondimos al desarrollo de manifestaciones que tuvieron lugar del 25 al 30 de agosto de 2025 a nivel nacional, aunque generalmente las condiciones para la seguridad y el orden público a menudo son propicio», dijo.

Según él, su partido dio medidas humanistas en forma de aceptar manifestantes que hicieron una declaración pacífica.

Promoción masiva recientemente. Él dijo, la tendencia a estar dominada por la edad de los estudiantes y causa daños menores en forma de idiomas de ventanas y puertas de oficina de DPRD que se han derrumbado.

Anteriormente, la persona responsable del equipo de Gigilania de la información y el monitoreo de los medios de la Dirección General de Política y Pum del Ministerio del Interior Hamda apreciaron los rápidos pasos que el gobierno de Batang Regency tomó para responder al impacto de la manifestación, tanto antes como después de las manifestaciones.

«Las acciones del gobierno para aceptar manifestantes y deshacerse de una declaración pacífica son una buena forma de respuesta para garantizar la manifestación en paz», dijo.

Hizo hincapié en que el gobierno de Van Hasrus mostró una actitud pro-personas a través de un programa pro-personas, evitando el desperdicio y no la flexión.

El Ministerio del Interior siguió a todas las regiones de Indonesia específicamente en áreas afectadas por la anarquía.

«En este contexto, el gobierno regional ordena alentar la activación y el fortalecimiento del sistema de seguridad ambiental como una forma de anticipación temprana en la interrupción de Kamtibmas al fortalecer la participación de los ciudadanos», dijo.