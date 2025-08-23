Gobierno de Demak Regency listo para ayudar a Java Gagas Desarrollo SLB Demak

DEMAK (Antara) – El Regente Van Demak, Java Central, Eisti’anah expresó su apoyo a la idea de la construcción de escuelas extraordinarias (SLB) en el pueblo de Babalan, distrito de Wedung, regencia de Demak, de modo que el gobierno de la regencia también está listo para ayudar.

«The existence of SLB is certainly important to offer educational opportunities to children with a handicap who are not optimally operated in Demak Regency,» he said, after the symbolic transfer of social assistance in the Babalan Village Hall accompanied by the Gouverneur of Central Java (Central Java) Ahmad Luthfi in Deputy in Deputy in Deputy in Deputy in Deputy in Deputy in Deputy in Deputy in Diputado en Diputado en Diputado en Diputado en Diputado en Diputado. Sábado.

Hizo hincapié en que el gobierno regional está listo para colaborar con el gobierno provincial y el sector privado si hay un país que hace posible la construcción de SLB.

«Aquí había un destinatario de personas discapacitadas que estaban discapacitadas. Su independencia estaba desaparecida porque no había buena educación. El gobernador de Java Central y sus representantes que lo sabían, entonces comenzaron la necesidad de SLB. La autoridad estaba de hecho en la provincia, pero si hubiera tierra del gobierno de Raincy, estábamos listos para apoyar que podía ser reactivada.

El jefe de la aldea de Babalan ni Akfas ha evaluado que SLB era muy urgente, porque hasta ahora los niños no tienen hijos con discapacidades en Demak, no tienen una escuela especial en el área.

«Esperamos que se pueda considerar el pueblo de Babalan. Hay tierras propiedad de empresarios que pueden ser invitados a trabajar juntos en beneficio de la comunidad», dijo.

El apoyo también provino de los residentes. Mustia, padres de niños con necesidades especiales de la aldea de Babalan, afirmaron estar agradecidos por el gobierno de prestar atención.

«En este pueblo hay SLB, por supuesto, es muy útil. Los niños la misma oportunidad para la escuela y pueden organizar el futuro», dijo.

Con el pleno apoyo del gobierno local en la idea del desarrollo de SLB en Demak, dijo, se espera que se realice rápidamente, para que los niños con necesidades especiales obtengan los derechos educativos correctos.