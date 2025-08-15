Gobierno de Batang Regency y IPI salvaron a Batik típico Evite extinto

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Java central junto con el Instituto Indonesio de Pluralismo (IPI) y la Escuela Vocacional del Estado de Warungasem han trabajado en la preservación de Batik típico de esta área de extinción a través de la competencia de Contenido de Creadores con el tema «Batang Batik en Simpang Jalan».

Batang Rains Faiz Kurniawan en Batang dijo el viernes que su partido apreciaba la participación de la generación más joven en un intento de promover o retener al típico Batik de esta área a través del contenido del fabricante.

«Veo el gran potencial de los jóvenes, tanto en la regeneración de Batik como en su papel en la promoción de Batik Batang a través de las redes sociales», dijo.

El representante de IPI, Eka Wijayanti, dijo que la competencia nació de la preocupación por las típicas condiciones de batik de la regencia de Batang que ahora está a punto de mostrar.

«Por eso, para conmemorar el 80 aniversario de la independencia indonesia, realizamos una competencia de contenido de creadores como un intento de levantar el prestigio más y más marginado de Batik», dijo.

Según él, su partido también celebró un curso de Batik que fue seguido por 135 participantes mientras mostraba los resultados de su trabajo como prueba del espíritu de regeneración de artesanos.

En este momento, dijo, solo había 30 Batik Regency de Batang, por lo que quería aumentar la existencia del típico Batik de esta área a través de las redes sociales, mientras que era una forma de comercializar Batik.

Dijo que la competencia de contenido del creador se dividió en dos categorías, a saber, el nivel de los estudiantes (SMP -SMM) y los estudiantes y la comunidad.

«No menos de 61 participantes subieron un total de 366 obras en Instagram, Facebook y Tiktok. Se registraron 196 fotos y 170 videos, con un rango de interacción de 4.5 millones», dijo.

Leer también: la escuela vocacional Warungasem-ipi aumenta el movimiento de amor de batik prevenirlos