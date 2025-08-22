Gobierno de Batang Regency que realiza un control de salud de Calhaj temprano

BATANG (Antara) – El gobierno de Batang Regency, Java central junto con el Ministerio de Religión lleva a cabo un extenso control de salud (Médico) Anteriormente a los potenciales peregrinos como un intento de descubrir la condición de su historial médico.

El jefe de la Oficina de Salud del Distrito de Batang Didit Wisnuhardanto en Batang dijo el viernes que había 734 personas de 800 candidatos para Hajj que habían registrado un control de salud exhaustivo.

«Alhamdulillah, los resultados son buenos, aunque hay personas que tienen que recibir un tratamiento adicional debido a los niveles suficientes de azúcar causados ​​por la edad», dijo.

El examen general de salud incluye verificar los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol, incluida la edad fértil por el examen del embarazo, el electrocardiograma a la detección temprana del VIH/SIDA.

El que fue acompañado por el jefe del Laboratorio de Salud Regional, Endang Mandarati, dijo que su partido necesitaba la necesidad de ser potenciales peregrinos Médico (MCU) para que sus problemas de salud se conocieran anteriormente.

«Después de que se haya llevado a cabo todo el proceso Medical Chavk UpLos peregrinos potenciales participarán en un examen físico adicional en sus respectivos centros de salud «, dijo.

El jefe de la Sección de Implementación de Hajj y Umrah del Ministerio de Religión de Batang Mahmudah dijo que este extenso control de salud también tiene como objetivo acelerar los requisitos para el pago de los costos de Hajj.

«Si el MCU se realiza antes, cuando llega el período de reembolso, todo está listo, incluida la salud de los peregrinos», dijo.

Como se sabe que un peregrino potencial es una salud menos excelente, dijo, el tratamiento se puede realizar con suficiente tiempo según la dirección del médico.

Dijo que el MCU generalmente se realizó cuando la liberación de la cuota de los peregrinos para potenciales peregrinos que se irían a la Tierra Santa.

«Sin embargo, después de evaluar, muchos están limitados por factores de salud, lo que causa el retraso en el reembolso. El plan en 2026 es el pago de los costos de la peregrinación que una vez se implementa, de modo que se espera que estén más preparados física y financieramente», dijo.

