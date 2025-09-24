Gobierno de Batang Regency: programa Daker que absorbe mil participantes que trabajan en ITB

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, dijo que el programa «Daker) que fue lanzado pudo absorber mil aprendices para trabajar en varias compañías en el Batang Industrial Park Industrial Estate (BIP).

El jefe de la oficina de mano de obra de Batang Regency Rahmat Nurul Fadilah en Batang dijo el miércoles que el gobierno local ha establecido una cooperación con varias compañías como Pt Yih Quan, Yamania, Producto Médico, Aparel de Batang, al invernadero.

«Todas las empresas están sujetas por el hecho de que al menos el 70 por ciento de los empleados reclutados de los residentes locales deben venir. A través del programa ‘Daker’ seguido por mil participantes en esta capacitación, ahora han trabajado en varias empresas», dijo.

Según él, el programa de «trabajo» no solo se limita a dar capacitación, sino que los participantes también están dirigidos a la pasantía de pasantías según las necesidades comerciales.

Además, dijo, los campos de capacitación abiertos también eran diversos, como la restauración, la costura, la soldadura, el peinado y el marketing.

Rahmat Nurul dijo que el programa de «trabajo» fue de hecho uno de los principales programas del gobierno local en un intento por reducir el desempleo en esta área.

«Los participantes en el programa Daker estarán equipados con habilidades de acuerdo con las necesidades industriales, así como una garantía para colocar empleos», dijo.

Dijo que los alumnos también se formarán una ética de trabajo y se entrenan mentalmente y disciplinados con la ayuda del personal de TNI de Kodim 0736/Batang.

«Lo que distingue el programa ‘Daker’ es un toque de los participantes TNI. Los participantes son líneas aprendidas, integridad, responsabilidad y moralidad para que puedan asumir los desafíos de la industria», dijo.