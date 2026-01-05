Gobierno de Batang Regency: la promoción de ASN fomenta la mejora de la calidad de los servicios públicos

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, ha declarado que los ascensos gubernamentales a funcionarios públicos estatales (ASN) deberían ser un motor para mejorar la calidad de los servicios públicos para que no sean solo cambios administrativos para un ASN.

«Este premio debería ir seguido de un mejor desempeño, motivación y entusiasmo por el servicio, especialmente en el servicio a la comunidad», dijo el lunes el regente de Batang, Faiz Kurniawan, en Batang.

Durante el acto de entrega de las cartas de decisión de ascenso a algunas ADN, aconsejó a los funcionarios estatales de la zona fortalecer su desempeño y eficiencia.

El año 2026, dijo, será un período lleno de pruebas, especialmente debido a los recortes en las transferencias monetarias del gobierno central a las regiones, lo que exigirá eficacia en el gasto.

Espera que todos los niveles del gobierno local vean a la agencia como una «casa común» cuya continuidad debe mantenerse a través de la solidaridad y una nueva mentalidad de trabajo.

«No importa cuán grande sea el desafío, incluida la carga fiscal, se puede superar si todos los residentes de esta ‘casa’ están unidos y trabajan juntos», afirmó.

Faiz pidió a todos los funcionarios regionales que traten el Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) como si administraran sus propias finanzas familiares, con una planificación cuidadosa y prioridades claras.

«El indicador del éxito no es la cantidad de presupuesto absorbido, sino el valor añadido y el impacto en la sociedad. Esperamos que cada rupia de la APBD tenga un impacto, un impacto real», dijo.

