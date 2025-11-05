Gobierno de Batang Regency: La importancia del cumplimiento de los SOP para el SPPG

Batang (ANTARA) – El Gobierno de Batang Regency, Java Central enfatiza la importancia del cumplimiento de los procedimientos operativos estándar (SOP) de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) para el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) como un esfuerzo para prevenir eventos adversos.

«Espero que todas las cocinas de MBG cumplan con los SOP. No descuiden los SOP y los estándares establecidos para servir alimentos deben implementarse adecuadamente», dijo el miércoles el vicerregente Suyono de Batang en Batang.

Según él, esta medida debe tomarse para garantizar la seguridad y calidad del menú de alimentos consumidos por los estudiantes beneficiarios del programa.

Según él, la implementación de procedimientos operativos estándar es importante porque el programa MBG cubre la alimentación de los escolares cuyo sistema digestivo aún es vulnerable.

“Por lo tanto, resalto que todas las cocinas de MBG deben realizar el proceso de servir los menús de alimentos de acuerdo con los estándares establecidos”, dijo.

Dijo que su partido podría proponer desactivar o incluso detener las operaciones de los socios de gestión del programa MBG si, en el desempeño de sus funciones, encontraran menús que no cumplieran con los procedimientos operativos estándar.

«Esta es una cuestión de vidas, por lo que se deben cumplir los procedimientos operativos estándar para el programa MBG», dijo.

En cuanto al presunto caso de envenenamiento masivo que sufrió algunos estudiantes de SMKN 1 Kandeman, Suyono dijo que había realizado controles directos en la cocina del MBG en cuestión.

«Visité el lugar y reuní a la escuela, el departamento de salud, el TNI, la policía y todos los gerentes de MBG. Pedí que el SOP fuera examinado con mucho cuidado para que no haya cosas que hagan que los alimentos se echen a perder rápidamente», dijo.

Espera que la escuela pueda llegar a los estudiantes para que no tengan miedo ni se traumaticen cuando vuelvan a comer el menú de comida del programa MBG en el futuro.

«Aconsejo a los estudiantes que socialicen. No les dejen pensar que el menú de comida de MBG es peligroso. Esto también es parte de los esfuerzos del gobierno regional para garantizar que el programa MBG siga siendo seguro, higiénico y beneficioso para los estudiantes», dijo.

