Gobierno de Batang Regency: la construcción de instalaciones de natación se completará en 2027

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, anunció que se espera que la construcción de la instalación de piscina Kramat, que se utilizará como sede para el campeonato de natación entre asociaciones Batang Regent Cup, esté terminada en 2027.

El regente de Batang, Faiz Kurniawan, dijo el viernes que se esperaba que los planes para desarrollar la piscina, incluida la instalación de un techo y gradas permanentes, estuvieran terminados para 2027.

«Esto realmente necesita ser terminado, de lo contrario será una carga. Es mejor terminarlo e instalar las gradas porque ya es una muy buena instalación», dijo.

Según él, Batang Regency, que organizará la última ronda de clasificación para competir por el último billete para la Semana Provincial del Deporte (Porprov) de 2026, debe preparar bien las instalaciones.

La administración del distrito espera que esta actividad, a la que asistirán unos 900 nadadores de 150 clubes de Java Central, deje una profunda impresión.

«Esperamos que como anfitriones podamos ofrecer lo mejor. Escuché de Aquatics que aprecian mucho las instalaciones en Batang, una de las mejores piscinas de Java Central», dijo.

El gobierno de Batang Regency ha presupuestado 2.250 millones de IDR para reemplazar el techo de la piscina del parque de atracciones del pueblo Kramat, que resultó dañado por fuertes vientos en 2023.

El presidente general de Central Java Aquatics, Hartadi Noertjojo, dijo que el evento tenía como objetivo no sólo lograr logros sino también inculcar valores nacionales.

El tema de esta actividad del campeonato es mejorar la calidad de la audiencia y optimizar el turismo, así como optimizar el sentido de heroísmo entre las generaciones más jóvenes a través de la natación.

Según él, la natación es la educación de defensa nacional para la próxima generación.

«Esta es una educación para defender el país para los niños como la próxima generación. En el futuro serán mejores y comprenderán que sin nuestro país esto no es nada», dijo.

Lea también: El gobierno de Batang Regency acelera el desarrollo de infraestructura turística