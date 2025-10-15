Gobierno de Batang Regency: 370 puntos de tierras agrícolas afectadas por las inundaciones

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, dijo que hay alrededor de 370 puntos de tierras agrícolas de propiedad comunitaria y gubernamental que ahora se ven afectadas por el aumento del nivel del mar (rob), por lo que ya no se pueden plantar.

El vicerregente de Batang, Suyono, dijo el miércoles que los esfuerzos para salvar la costa norte de Java Central se alientan una vez más a través del programa «Mageri Segoro» iniciado por el gobierno provincial de Java Central.

«Este programa forma parte de los esfuerzos de anticipación al cambio climático, cuyo impacto ya es real, es decir, los maremotos que ingresan al país. En esta zona, unas 370 parcelas de tierra han sido afectadas», afirmó.

Según él, esta zona es uno de los puntos importantes para la implementación de esta actividad al plantar 1,3 millones de plantones de mangle repartidos en 17 localidades de la costa norte, de los cuales 57 mil han sido plantados en esta zona.

El programa Mageri Sogoro, afirmó, es un paso concreto para anticipar las consecuencias del cambio climático, especialmente el aumento del nivel del mar y el desgaste que comienza a amenazar los asentamientos de residentes.

«Las condiciones sobre el terreno son bastante preocupantes. El agua de mar ha llegado ahora a las terrazas de las casas de los residentes en el distrito de Batang y unas 370 hectáreas de tierras agrícolas ya no se pueden plantar porque están inundadas con agua salada», afirmó.

Además de los esfuerzos de conservación de la tierra, dijo, el gobierno regional también se está centrando en crear conciencia en las comunidades costeras, ya que la plantación de manglares no tendrá éxito sin la participación activa de los residentes locales.

«Llevamos décadas plantando, pero solo quedan unos pocos lugares. Por eso, el acercamiento ahora no es sólo físico, sino también social para concienciar a la población», afirmó.

El jefe del Servicio Ambiental de Batang Regency, Rusmanto, dijo que la gestión de las mareas todavía se está llevando a cabo mediante la plantación de manglares.

«Observamos que el proceso de plantación masiva de manglares en las zonas costeras ya comenzó en 2021, antes de que empeoraran los maremotos. Ahora, unos 3 kilómetros de costa en Batang desde el punto de inicio de la actividad se han visto afectados por el desgaste», dijo.